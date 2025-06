Vladimir Cerrón tendría "una gran cantidad de dinero" para movilizarse, asegura el ministro del Interior

El ministro del Interior, Carlos Malaver, comparó a Vladimir Cerrón con 'El Monstruo', indicando que el líder de Perú Libre tendría "una gran cantidad de dinero" para poder movilizarse.

En entrevista con 'Punto Final', el titular del Ministerio del Interior (Mininter) negó que su sector esté escondiendo o "tapando" a alguien y no descartó que Cerrón cuente con los recursos para adquirir inmuebles y "hasta corromper".

"A todas las personas que están para ser capturadas. la disposición está dada. Yo no estoy escondiendo ni tapando a nadie (...) El 'Monstruo' tiene capacidad de movilizarse con dinero y es muy probable que este señor (Vladimir Cerrón) pueda tener gran cantidad de dinero y tener la posibilidad de ir itinerante, adquirir inmuebles y hasta corromper. No sé si está en Lima o el extranjero", aseveró.

Asimismo, Malaver Odias evitó confirmar si Vladimir Cerrón está en el Perú o en el extranjero. Del mismo modo, afirmó que "un buen investigador no muestra todas las cartas".

"A veces la justicia tarda en ese aspecto, pero no pueden alejarse del brazo de la ley (...) No podemos asegurar (que Cerrón esté en el Perú) porque un buen investigador no muestra todas las cartas (...) Estamos haciendo todos los esfuerzos y puede ser que muy pronto, pueda ser que caiga", agregó.