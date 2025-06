SMP: Sicario se hace pasar como pasajero y asesina a conductor de la empresa de transporte 'Translima'

23/06/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia no da tregua y esta vez cobró la vida de un inocente trabajador del transporte. En San Martín de Porres (SMP), la mañana de este viernes 23 de junio se tiñó de sangre con el asesinato de Marcial Oré, un conductor de la empresa Translima, a manos de un falso pasajero.

Asesinan a conductor de la empresa Translima

Eran apenas las 5 de la mañana en la avenida Carlos Isaguirre, en SMP, cuando la tragedia golpeó a la familia de transportistas de Translima. Marcial Oré, de 60 años, apenas iniciaba su jornada laboral. Había salido de su paradero principal y, en menos de cinco minutos, ya había recogido a algunos pasajeros.

Era un inicio de jornada como cualquier otro, pero esta vez con un detalle escalofriante: entre esos supuestos pasajeros, se escondía un sicario.

Este desalmado sujeto, sin piedad, le disparó a Marcial Oré muy cerca de la cabeza. La muerte fue instantánea. Su cuerpo quedó inerte en el asiento del conductor, en la cabina de su bus.

Los compañeros de la víctima, con el corazón destrozado, paralizaron sus labores y se congregaron en el lugar, no solo para rendirle homenaje a Marcial Oré, sino también para exigir justicia.

Los conductores contaron el terror que están viviendo. Tras este asesinato, algunos de ellos recibieron un mensaje de texto en sus celulares, una amenaza realmente escalofriante: "Si es que no se ponen a la par, si es que no continúan o si es que no dan este monto de extorsión que ellos pedían, pues otro será el conductor asesinado".

Compañeros de la víctima exigen justicia

Marcial Oré era un conductor con más de 20 años de experiencia en el rubro. Sus compañeros lo recuerdan como un trabajador tranquilo, responsable y muy querido por todos. Uno de ellos incluso lo describió como "una persona ejemplar" y "padre de familia que nunca se metía con nadie".

"Esto no puede quedar impune", expresó al ser entrevistado. "Estos desgraciados que hicieron esto, verdaderamente, tienen que caer y tienen que ir a cadena perpetua. No se puede permitir la muerte de una persona, de un peruano más, y que esto quede impune", añadió.

El asesinato del conductor de Translima en SMP, a manos de un sicario que se hizo pasar por pasajero, se suma a una preocupante y creciente serie de ataques violentos contra trabajadores del transporte público en distintas zonas de la capital.