Nelly Rossinelli se burla de Jesús Alzamora por victoria de Universitario en Matute: "Nos apagaron la luz"

Los hinchas cremas aún recuerdan la recordada victoria de Universitario de Deportes en Matute en 2023, y Nelly Rossinelli, fiel seguidora del club, no es la excepción. La jurado de El gran chef famosos no dudó en burlarse públicamente de Jesús Alzamora, aficionado íntimo, sobre la caída de Alianza Lima en su propio estadio.

Nelly Rossinelli trolea a Jesús Alzamora

Nelly Rossinelli y Jesús Alzamora se juntaron para un planazo bien peruano. Andaban recorriendo anticucherías para el canal de YouTube del actor, comiendo rico y echando el chisme sobre uno de nuestros platos bandera.

Todo iba de maravilla, entre risas y anécdotas, hasta que Jesús Alzamora decidió meter su cuchara con un comentario que, al parecer, no le salió tan bien como esperaba.

En una de las paradas gastronómicas, Jesús Alzamora se puso un poco "canchero" y quiso lucirse con su conocimiento futbolero. Con toda la seguridad del mundo, dijo: "Yo como anticuchos con papita y ocopa en Matute, lugar al que probablemente no hayas ido tú".

Esta frase era una clara referencia al estadio de Alianza Lima, el equipo del pueblo, y clásico rival de Universitario de Deportes, club del que Nelly Rossinelli es hincha confesa.

Pero si Jesús Alzamora pensó que Nelly Rossinellise iba a quedar callada y sonrojada, se equivocó. La popular 'mamá de los pericotitos' no se achicó y le respondió al toque: "Sí, he ido cuando hemos campeonado ahí, cuando nos apagan la luz. He ido varias veces".

Con esa frase, Nelly no solo le recordó los triunfos de la 'U' en el estadio de su eterno rival, sino que también le tiró una indirecta a las situaciones polémicas que han pasado en esos clásicos.

La reacción de Jesús Alzamora

Jesús Alzamora, que se esperaba cualquier cosa menos esa, se quedó en shock. Su cara lo decía todo. El actor, sorprendido por la respuesta inesperada de Nelly Rossinellise, optó por no seguirle el juego y no continuar con la broma.

"No voy a responder porque recién la estoy conociendo y no agarro confianza ahí", dijo, con una sonrisita nerviosa, provocando las risas de todos los que estaban ahí.

Como era de esperarse, este episodio se regó como pólvora en todas las redes sociales. Los usuarios no tardaron en comentar y hacer memes sobre el troleo de Nelly Rossinelli a Jesús Alzamora.

Aunque ha pasado el tiempo, el triunfo de Universitario de Deportes en Matute continúa presente en la memoria de sus hinchas. Nelly Rossinelli no dudó en recordárselo a Jesús Alzamora con una burla pública que generó risas.