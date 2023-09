Vecinos de Mi Perú respiran aire con plomo: Fábrica que emana metales pesados por encima de lo permitido

En entrevista con Exitosa, el vecino de Mi Perú, Jhony Martel, manifestó que continúan respirando aire con plomo. Se denunció contaminación ambiental que estaría ocasionando una fábrica que emana metales pesados por encima de los parámetros permitidos.

Durante la emisión del programa "En Defensa de la Verdad" conducido por Cecilia García, el ciudadano precisó que las manufacturas se encontraban en el lugar antes de la creación del distrito y que ellas tienen una "licencia permanente".

"Lo que pasa que el distrito Mi Perú nace en la década de los 90 y las fábricas ya estaban ahí cuando Mi Perú va creciendo como población. Ahora la demanda y el argumento que ellos tienen es de que ellos han estado antes y tienen una licencia permanente. Durante muchos años se ha peleado y es el argumento por los cuales ellos no salen, ahí siguen", declaró.

Asimismo, Martel indicó que a pesar de las diversas denuncias y manifestaciones en contra de las empresas, estas continúan emitiendo gases de noche que dificulta respirar a los vecinos de la zona.

"En base a los escándalos, las manifestaciones, los alcaldes también se han unido, pero no hay una respuesta efectiva. O sea, no hay algo sólido que digamos ya están cerrados, ya no van a funcionar porque las fábricas siguen ahí y en las noches es donde ellos comienzan a emitir todo ese humo que incluso es un poquito difícil de respirar, que se ahoga los sitios que están más cercanos", agregó.