Ministro de Educación califica como posible 'práctica cultural' las violaciones sexuales contra niñas awajún

En medio de un país azotado por la violencia contra la mujer, el ministro de Educación, Morgan Quero, calificó como posible 'práctica cultural' a los casos de violencia sexual perpetrados contra niñas awajún en la provincia de Condorcanqui.

El desatinado comentario del titular del Minedu se dio luego de que el diario La República revelara que existen más de 500 víctimas de violación sexual que fueron vulneradas por docentes de esta parte de la región Amazonas. Ante el grave escenario, la ciudadanía criticó la labor de Quero frente a esta situación; sin embargo, el desafortunado comentario terminó siendo motivo de más cuestionamientos.

Durante sus declaraciones a la prensa acerca de las disposiciones adoptadas para tratar este lamentable caso, el ministro de Educación señaló que este tipo de situaciones es una práctica de los pueblos amazónicos argumentando que se trata de una forma de construcción familiar.

La expresión de Quero ha sido duramente criticada por intentar normalizar un escenario de abuso y vulneración de los derechos humanos. Pese a lo declarado, aseguró que están atendiendo los casos y llevando a las niñas a que realicen sus denuncias correspondientes. Además, mencionó que es un tema que les preocupa y no le temblará la mano para hacer justicia.

"Pedí hace 10 días que se dirija una comisión para salvaguardar a las víctimas de estos casos que han sido denunciados por una profesora de la localidad que también tenemos que escucharla. Me informan que esta situación viene desde el año 2017 y es algo que nos preocupa. Estamos atendiendo y llevando a las niñas a que hagan la denuncia correspondiente ", señaló.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, criticó la inacción del ministro de Educación, Morgan Quero, y advirtió que el caso "podría quedar en nada".

"Esto va a quedar en nada. Esto ya pasó en el 2017 y no se hizo nada. ¿Se hizo algo? No. ¿Disminuyo la violencia? No. El ministro va a ir a hacer el saludo a la bandera, van a tocar bombos y platillas, ahí va a quedar", declaró para nuestro medio.