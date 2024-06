Joven mantiene relación con 7 ancianos pensionados para que la mantengan: "Me tienen feliz siempre"

10/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las relaciones abiertas son cada vez más comunes en la sociedad de hoy y muchas personas buscan beneficio en ellas. Es el caso de una joven colombiana que sea ha ha vuelto tendencia en redes sociales por tener relaciones paralelas con siete ancianos pensionados que le consienten en todos sus caprichos.

La joven, originaria de Barranquilla, estaba cansada de tener novios jóvenes que no podían costear sus gastos, por lo que decidió dar un cambio de 180° en su vida e intentar conocer a personas mayores que reciban una pensión, ello con la finalidad de conquistarlos y que le entreguen gran parte de su dinero a cambio de estar con ella.

La revelación la hizo a través de una entrevista que el medio de comunicación "Última hora Valle" publicó en su cuenta de Facebook. La joven colombiana comentó que sus anteriores parejas no podían pagar servicios básicos como renta, supermercado y limpieza, por lo que ella siempre terminaba gastando demasiado dinero, y fue allí cuando decidió que no volvería a tener una relación con alguien de su edad.

"Luego de analizar todas mis relaciones me puse a pensar, a los viejitos no hay que pedirles nada, ellos dan todo porque a su edad no van a conseguir una mujer como yo, por eso decidí buscarme a mis viejitos pensionados", expresó en entrevista.

En otro momento, contó que ejecutó su plan cuando los adultos mayores estaban haciendo cola para recibir su pensión. Se puso un vestido pequeño, maquillaje y empezaba a coquetear con los ancianos para engancharlo y así logró tener romances con Pablo, Manuel, Carlos, Simón y Jesús, 5 de sus 7 novios.

"Los viejitos no tienes que pedirles nada porque ellos jamás van a conseguir a alguien como yo. Me van a tener feliz todo el tiempo, y fácil, me voy al Parque Bolívar y me consigo mis viejitos pensionados.", aseveró Lina con una gran sonrisa en el rostro.

No obstante, la joven asegura que no es "amor" como tal sino un negocio, pues mientras todos sus novios le hacen una tarea del hogar diferente (lavarle la ropa, el cuarto, preparar la comida, etc.), y quien más dinero le de, se "gana" la oportunidad de dormir con ella.

Es así que, una joven colombiana causó polémica al afirmar que se siente feliz de tener 7 novios adultos mayores pensionados, ya que cubren todos sus gastos porque "a edad edad no van a conseguir nadie mejor que ella".