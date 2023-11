¡No se guardo nada! Jorge Fossati envió contundente mensaje a los árbitros de la segunda final

El entrenador de Universitario de Deportes ('U'), Jorge Fossati, envió un contundente mensaje a los árbitros que dirigirán la segunda final de la Liga 1.

En declaraciones a la prensa, el director técnico uruguayo se pronunció sobre la designación de Edwin Ordóñez como el juez principal del partido entre Alianza Lima y los 'cremas' y apuntó que "tienen la gran oportunidad de demostrar que son profesionales".

"A mí me sorprendió el nombramiento de estos árbitros. Si los designaron, tienen la capacidad de hacerlo. Son árbitros nombrados y confesos hinchas. Hay imágenes claras. Tienen la gran oportunidad de demostrar que son profesionales. Que Dios lo ayude", declaró.

Asimismo, el director técnico 'merengue' apuntó que espera que la terna arbitral realice un buen trabajo en el clásico para que solo se hable de fútbol.

Por otro lado, Fossati indicó que la idea de Universitario es mantener el sistema empleado en el partido disputado en el Estadio Monumental y señaló que lo único que cambiará es el entorno.

"La idea general no cambia. Es la misma idea, sistema. No quiere decir que vayamos a hacer una copia de lo que hicimos acá (Monumental). Ojalá pudiéramos hacerlo, pero después los partidos los puedes plantear diez metros más adelante o atrás, pero lo que no cambia es la idea general. Lo que cambia es el entorno, en vez de estar color crema, estará azul y blanco", sostuvo.