Ronaldinho DESPOTRICÓ contra la actual selección de Brasil: "Es de los peores equipos de los últimos años"

Quedan pocos días para el arranque de la Copa América y el ambiente dentro de la Selección de Brasil no marcha nada bien. Esto luego que el astro Ronaldinho criticará duramente la actualidad de su combinado patrio calificándolo como uno de los peores equipos de los últimos años.

Mediante una extensa publicación en sus redes sociales, el otrora jugador del Barcelona, Milan, PSG, Flamengo, entre otros, dejó en claro que no encuentra la motivación necesaria para seguir viendo los encuentros de su seleccionada tras los últimos amistosos disputados.

Para finalizar, Ronaldinho siguió lanzando duros calificativos sobre el actual nivel de Brasil, asegurando que los jugadores no tienen amor propio por la camiseta y aseguró que no verá ninguno de los encuentros del 'Scratch' en la Copa América.

"Sigo el fútbol desde que era un niño, mucho antes de pensar en convertirme en jugador, y nunca vi una situación tan mala como esta. Falta amor por la camiseta, falta garra y lo más importante de todo: fútbol. Repito, nuestro desempeño ha sido una de las peores cosas que he visto. Es una vergüenza. Por lo tanto, declaro aquí mi abandono. No veré ningún partido de la Copa América y no celebraré ninguna victoria", añadió.

Luego de estas contundentes declaraciones, Raphinha, actual integrante de la selección de Brasil, le respondió a Ronaldinho sorprendiendo a mas de uno con sus palabras. Según el jugador del Barcelona, el retirado futbolista se habría comunicado con Vinicius días atrás para pedirle entradas de los partidos que jugará la 'Verdeamarela'.

"¿La declaración de Ronaldinho? No sé si fue una promoción o no, pero... hace unos días me cuentan que le pidió entradas a Vini Jr para venir a ver nuestros partidos. En cualquier caso, me sorprendió y no estoy de acuerdo con su afirmación", expresó a los medios.