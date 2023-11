¡Uy! Leslie Shaw arremete contra Flavia Laos y Mayra Goñi después que las criticaran: "Están confundidas"

La guerra continúa. Leslie Shaw no se quedó callada después que Flavia Laos y Mayra Goñi dejaran entrever que ella no es una artista humilde y por el contrario, tiene aires de grandeza. La 'Colorada' utilizó las cámaras de un conocido programa de espectáculos para arremeter contra las influencers que viven en Miami.

La intérprete de 'Dile adiós a tu ex" llegó al set de un conocido programa de espectáculos, y después que el conductor del espacio deja entrever que Mayra y Flavia la tacharon de "envidiosa y de tener aires de grandeza", la rubia hizo mención de todos los reconocimientos que ha ganado a lo largo de los años.

"Yo me creo lo que soy. Yo he logrado discos de oro, discos de Platino. He firmado con una disquera mundial, ahorita he firmado con otra distribuidora mundial. Yo me creo lo que soy y me doy mi lugar. Hay niveles... Yo tampoco me voy a quedar callada. Están confundidas", dijo en un inicio.