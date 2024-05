Melissa Klug gana demanda contra Jefferson Farfán: ¿Cuáles son las reglas que la 'Foquita' tendrá que cumplir?

Jefferson Farfán volvió a ser foco de noticia hace algunas semanas por presuntamente haber maltratado psicológicamente a uno de sus hijos que tiene en común con Melissa Klug. Pese a que el exfutbolista presentó pruebas, que presuntamente desmentían la versión de la empresaria, la justicia falló a favor de Melissa y ahora la 'Foquita' ahora debe cumplir con algunas medidas establecidas por la Fiscalía.

Después del enfrentamiento legal en el que Melissa resultó ganadora, la prensa la abordó para preguntarle sobre el tema. En ese sentido, la 'Blanca de Chucuito' comentó sobre una presunta mala crianza del exfutbolista para con su menor hijo.

Además, Melissa lanzó un curioso comentario después que la defensa legal de Farfán niegue que el expelotero haya dejado solo a su hijo para salir con sus amigos.

El exjugador de Alianza Lima decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse respecto a la reciente denuncia interpuesta por su ex pareja y madre de dos de sus hijos. El ex Alianza Lima mostró una serie de pruebas donde desmiente totalmente la versión dada por la popular 'Blanca de Chucuito'.

"Con pruebas voy a aclarar la denuncia tendenciosa interpuesta por la mamá de mis hijos que es totalmente FALSA. Mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara, (..) podía ir", precisó.