Congreso: Boletas demostrarían que YA se hizo efectivo el reintegro por incremento de asignación de función

06/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República, a través de su Mesa Directiva, aprobó un aumento de S/3.383 en favor de los parlamentarios. Este acto ya se habría efectuado, según lo muestran las últimas boletas de remuneración y que, incluso, podrían ser mayor al monto revelado a la ciudadanía.

Polémico aumento congresal

En abril pasado, la presidencia del Congreso acordó aumentar la asignación por representación para los congresistas, por lo cual, pasarían de recibir S/ 7 mil 617 a S/11 mil por su función congresal, pese a que ello generaría la desaprobación de todos los peruanos.

Entre los legisladores que apoyaron esta medida, aprobada el 29 de abril, está Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva alegando que "no es un tema que afecte tanto a la economía como se menciona" y que incluso "permite a los congresistas brindar un mejor servicio y de calidad a la población".

La legisladora Kelly Portalatino de Perú Libre también expresó su aprobación. Si bien dijo que no conocía del acuerdo adoptado en la Mesa Directiva, se mostró a favor porque el Congreso está "haciendo la chamba del Ejecutivo".

Por otro lado, los representantes de la patria que se mostraron en contra del aumento están el vocero de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, la legisladora Flor Pablo, Roberto Chiabra y Roberto Sánchez, alegando que es un "despropósito absoluto en un momento de incremento de la pobreza".

Boletas delatan al Legislativo

Según 'Punto Final', la boleta de un congresista emitida el 29 de abril muestra que ya se hizo efectivo el reintegro por dicho concepto, pese a que habían asegurado que se "daría en la próxima legislatura" del periodo anual de sesiones 2023-2024.

En el documento se observa que la "actualización de la asignación por función congresal" es de más de 5 mil soles, por lo que se considera que este aumento sería más de lo calculado en un inicio.

El dominical revela que el monto de dinero que se destina a la "función congresal" experimenta un incremento significativo. Asimismo, la cantidad "podría variar" según descuentos por falta u otro concepto que debería ser explicado por el Oficial Mayor Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez.

Boleta de pago demuestra que ya se hizo efectivo el reintegro por función congresal.

¿Un aumento justo?

Al ser cuestionados sobre dicho reintegro, al parecer los parlamentarios no sabían de ello, pues probablemente no revisan bien sus estados de cuenta y aprovecharon en ratificar que "no había nada malo".

"Me parece que no es muy grande (el aumento). El funcionario que está mal pagado de hecho que va a tener algún tipo de utilización ilegal de los recursos del Estado. El que esté bien pagado va a tener que caminar, digamos, por el lado positivo de las cosas", comentó Víctor Flores a Punto Final, dejando sorprendidos a más de un peruano.

Por su parte, Roberto Chiabra dijo: "Yo recién me entero". "Desconozco", afirmó Margot Palacio, mientras que la congresista Sigrid Bazán se mostró sorprendida: "Yo lo he visto por la prensa".

¿Cuáles son sus sueldos?

Los legisladores reciben en sus respectivas cuentas bancarias un sueldo de 15,600 soles y 7,617.20 por función congresal, es decir, mensualmente percibían un total de 23,217 soles, pero gracias a este nuevo acuerdo, pasarán a percibir un total de 26,600.

De esta manera, documentos exclusivos mostrados por un dominical nacional revelan que el reintegro por función congresal ya ha sido incluido en las últimas boletas de remuneración de los parlamentarios. Incluso, el aumento podría ser mayor de lo que se había calculado.