Ernesto Pimentel se mostró ARREPENTIDO de haber demandado a Alex Brocca: "Me duele su partida"

Ernesto Pimentel estuvo en el ojo del otro menta durante las últimas semanas luego que muchas personas lo acusen de hacer quedar mal a su expareja, Alex Brocca, en su más reciente película 'Chabuca'. Ahora, el presentador de televisión rompió su silencio y se mostró arrepentido de muchas cosas de su pasado.

Durante la emisión de su más reciente programa 'El Reventonazo de la Chola', Ernesto utilizó los últimos minutos del espacio para hablar sobre el polémico tema. Con la mirada desencajada y tristeza en su mirada, el también actor contó detalles inéditos de su relación con el bailarín.

En otro momento de su discurso, la figura de América TV se mostró acongojado por la partida de Alex Brocca, que este 2024 cumple 20 años, e hizo una reflexión sobre lo maravillosa que es la vida.

"Me duele su partida, la vida me permitió en distintos momentos reírnos, la vida me permitió escucharlo lo arrepentido o triste que estaba de algunas cosas y yo también lo estoy, la vida no es blanca o negra, pero la vida es un maravilloso préstamo".