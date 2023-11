¡Noble acción! Conocido youtuber construye 100 pozos de agua en África y ayuda a miles de personas

Uno de los influencers más grandes del planeta acaba de realizar una honorable acción. Jimmy Donaldson, más conocido como el youtuber Mr Beast, construyó un centenar de pozos de agua en África para su último video.

En su más reciente proyecto, que sacó adelante gracias a la fundación benéfica Beast Philantropy -que él mismo creó-, consiguió financiar esta obra en su totalidad.

Si bien mencionó que podía llegar a recibir críticas y tuvo miedo de ser 'cancelado', este acto ha favorecido ya a miles de personas en el continente, y Donaldson no se arrepiente de haberlo hecho.

"Ya sé que me cancelarán porque subí un video ayudando a la gente y, para ser 100% claro, no me importa. Siempre voy a usar mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo", escribió el youtuber en su cuenta de X.