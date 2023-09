¡Indignante! Delincuentes atacan a balazos a empresa de agua potable en Huacho

Un nuevo incidente de inseguridad ciudadana sucedió en Huacho, luego de que delincuentes atacaran a balazos el local de una empresa que ofrecía servicios de agua potable en la madrugada del miércoles 20 de septiembre.

Las cámaras de seguridad mostraron cuando dos sujetos en una moto se acercaron de forma sigilosa al recinto, y el que se encontraba en la parte posterior del vehículo comenzó a disparar a quemarropa. Un auto quedó dañado también, principalmente en el chasis y las lunas, que quedaron destrozadas.

Según informó América Noticias, fueron un total de diez disparos contra la sede de la empresa Aguas de Lima Norte, ubicada en la calle Pucllocano.

Agentes de la División Policial de Huacho se encuentran en búsqueda de pistas para ubicar a los delincuentes, que siguen con paradero desconocido. El coronel Jairton Bardales Bravo, jefe del sector, informó que las investigaciones están en curso.

Asimismo, el personal de la empresa de agua y saneamiento indicó que no ha recibido ningún tipo de amenazas por extorsión, y desconocen el móvil del atentado, mientras continúan atendiendo al público con normalidad.

"Estoy sorprendido, porque no tenemos problemas con nadie, no saco prestamos ni nada. Ni siquiera he recibido amenazas", declaró un trabajador.