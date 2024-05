¡No tuvo piedad! Hombre atropelló y mató a ladrón que le arrebató su maletín con dinero

01/05/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo caso ha causado revuelo internacional y un gran debate. Un hombre de 63 años no dudó en tomar la justicia por sus propias manos al ser víctima de un robo al salir de un banco: atropelló y mató al ladrón, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en México.

¿Qué pasó en México?

Según las imágenes capturadas en una cámara de vigilancia se ve cómo el sujeto de 63 años persigue con su auto, Ford Lobo de color roja, al presunto delincuente que le arrebató un maletín con 2.5 millones de pesos mexicanos en la entrada del Mercado de Abastos.

El hombre de avanzada edad no pierde de vista al ladrón y su cómplice, que huían sobre una motocicleta pensando que no tendrían problemas para su cometido. Sin embargo, no todo les salió perfecto.

El adulto mayor les cerró el paso y terminó por impactarlos contra un poste de energía eléctrica y termina por atropellarlos, llevándose el maletín que le habían sustraído.

¿Sobrevivieron los ladrones?

Uno de los ocupantes de la motocicleta, quien portaba un arma, quedó lesionado y minutos después ya no contaba con signos vitales. Mientras que su acompañante resultó con solo algunos golpes. Intentó escapar del lugar de los hechos, pero a escasos metros fue alcanzado por la policía y dispuesto a una rigurosa investigación.

El ladrón que perdió la vida era de complexión robusta, rondaba entre los 40 a 45 años, vestía un pantalón de mezclilla color negro, camisa blanca, tenis negros y viajaba en una motocicleta en color blanco.

Hasta el sitio se trasladaron elementos de la Policía de San Nicolás y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes entrevistan a testigos y recaban algunas evidencias para poder esclarecer este hecho.

Otro caso

Este no sería el primer caso donde una persona decide hacer justicia por su propia cuenta, ya que en el barrio Villa Azalia, en Argentina, dos delincuentes a bordo de una moto pasan por el lado del Peugeout 308 en el que viajaba una pareja, hasta que uno de ellos se baja para increparles y robar a la mujer embarazada una cadena de oro.

Según reportó el medio argentino 'El Doce', la pareja de la mujer no soportó el lamentable suceso y decidió perseguir a los ladrones a toda velocidad en su vehículo hasta que chocó contra un árbol en la intersección de Rancagua y Capdevila. Como consecuencia del impacto, el carro quedó incrustado en el tronco mientras que la moto, modelo Gilera Smash 110, quedó destruida.

Los delincuentes de 27 y 30 años fueron trasladados de emergencia al hospital más cercano por las graves heridas que sufrieron por el impacto.

De esta manera, la criminalidad va en aumento, no solo en el Perú sino a nivel internacional, por lo cual, algunas personas prefieren tomar la justicia con sus propias manos, como en México, donde un hombre de 63 años no tuvo piedad y atropelló al ladrón que le arrebató un maletín con dinero que sacó del banco, hasta provocarle la muerte.