Alcalde de Jesús María: Celebración con Yahaira Plasencia no me costó porque soy su amigo

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, explicó acerca del video donde se le ve bailar una popular canción, acompañado de la cantante Yahaira Plasencia por el Día del Trabajador. Según precisó, la participación de la artista en el agasajo a los trabajadores de la administración edil no costó porque es su amigo.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el burgomaestre indicó que es conocido de diversos artistas nacionales y apuntó que dicho evento se "podría decir" fue regalado.

"No cuesta cuando eres amigo de de los cantantes (...) Soy amigo de Yahaira, Kate Candela, Amy Gutiérrez cuando ellas estuvieron en 'Son Tentación', ya que el grupo se manejaba en Jesús María teníamos una gran amistad. Este es el momento de tocarles la puerta, ya que se debe al agasajo de mis trabajadores (...) Es regalado se podría decir. Es en un horario donde no afectaba su horario", declaró.

Asimismo, Gálvez manifestó que la mayoría de vecinos de Jesús María conocen que trabajó previamente como productor de eventos corporativos.

"Se puede prestar a malas interpretaciones, pero la realidad es otra (...) Se gestiona a través de alguna amistad. La mayoría de vecinos saben que he sido productor de eventos. He trabajado en la producción de muchos eventos corporativos. A eso me he dedicado paralelamente cuando he estado también en gestión pública", agregó.