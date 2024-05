¡Insólito! Ministro del Interior propone enviar sicarios a EE.UU. para ser juzgados: "Ellos sí reciben terroristas"

04/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

En medio de un país lleno de inseguridad y criminalidad, el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta expuso una propuesta insólita para combatir la delincuencia. El miembro del Gabinete Ministerial planteó enviar a los sicarios a Estados Unidos para que la justicia norteamericana se encargue de sus procesos judiciales.

Además, el titular del Mininter señaló que los delincuentes que sean tipificados como terroristas podrían ser enviados al país anglosajón para ser juzgados en base a sus leyes y cumplir penas de prisión efectiva en sus cárceles.

Sicarios enviados a Estados Unidos

Con el respaldo del ministro del Interior, el Perú buscaría entablar diálogo con Estados Unidos a fin llegar a un acuerdo bilateral que permita enfrentar el problema del sicariato y el crimen organizado en nuestro país.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 En medio de un país lleno de inseguridad y criminalidad, el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, expuso una propuesta insólita para combatir la delincuencia. El miembro del Gabinete Ministerial planteó enviar a los sicarios a Estados Unidos para que la... pic.twitter.com/1HkiGtStcZ — Exitosa Noticias (@exitosape) May 4, 2024

"Estamos entablando un diálogo con Estados Unidos porque ellos sí reciben a los terroristas. En todo caso, estos extranjeros ya no se van a pasear con las leyes peruanas pero van a ir a Estados Unidos", expresó Ortiz Acosta.

Al respecto, el exministro Mariano González calificó como un "despropósito" pretender que los delincuentes sean enviados fuera del Perú cuando sus actos criminales fueron cometidos en el territorio nacional. Por lo que, deberían de ser investigados y encarcelados en nuestro país.

"Es absurdo pretender que los delincuentes tengan que ser investigados y sentenciados en el Perú los vayamos a enviar a otro lugar. Creo que es un despropósito", manifestó el extitular del Mininter.

Propuesta irreal

Al respecto, el abogado especialista en extradiciones, James Rodríguez, dejó entrever que la propuesta del ministro Walter Ortiz no podría ejecutarse debido a que no existe un tratado bilateral que corresponda a este tipo de acuerdos.

"En base a las declaraciones del ministro del Interior, no puedo entender en que contexto lo habrá dicho porque actualmente no se encuentra vigente algún tratado bilateral con Estados Unidos para enviar a las personas procesadas o sentenciadas por terrorismo", indicó.

La descabellada idea de enviar a los sicarios a EE.UU. es irreal teniendo en cuenta aún no se ha puesto en carpeta la tipificación penal que modificaría la manera de juzgar a este delincuente. "No se está haciendo nada, (...) quienes están al frente desconocen sus funciones o no tienen la mínima idea de cómo hacer sus funciones", agregó González.

De esta manera, se dio a conocer que el ministro del Interior propuso enviar sicarios a EE.UU. para ser juzgados. Sin embargo, su medida ha sido duramente criticada.