Digna Calle: Congresista que permaneció ocho meses en EE.UU. reaparece en el Parlamento

La congresista de Somos Perú, Digna Calle, reapareció en el Parlamento de la República tras permanecer ocho meses en Estados Unidos (EE.UU.) y protagonizar un controversial momento donde habría entregado sus facultades legislativas a su esposo durante una sesión plenaria.

En Palacio Legislativo, la integrante de la representación nacional salió a rechazar que haya cometido una falta, asegurando que le permitieron tomarse sus licencias a fin de desplazarse a territorio norteamericano. Ello, en el marco del inicio de investigación de la Comisión de Ética por presunto abandono de cargo.

"Mis licencias han sido totalmente legales. No he incurrido en ninguna falta ética. El Reglamento del Congreso de la República me ha permitido tomarme esas licencias", expresó.

En ese sentido, Calle Lobatón apuntó que a pesar de haber estado "sin goce de haber" vino trabajando, por lo que no pueden acusarla de desamparar su puesto.

Agregado a ello, cuestionó que la votación del equipo especial, liderado por Diego Bazán, haya aprobado la indagación en su contra "de forma virtual". Y es que, 12 de los 17 miembros de la agrupación hicieron uso de las tecnologías para cumplir sus labores.

"Yo a pesar de estar con licencia sin goce de haber he venido trabajando, no he abandonado en ningún momento el cargo (...) A mi se me está acusando de trabajar virtualmente, y ellos están votando virtualmente, lo cual está bien, me parece perfecto. Pero todos estamos usando la virtualidad", añadió en su intervención.