Pedro Castillo: Lilia Paredes niega recibir 10 mil dólares mensuales del gobierno mexicano

La esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, negó recibir 10 mil dólares mensuales como ayuda económica por parte del gobierno mexicano. Según precisó, se encuentra trabajando en el país azteca para poder solventar los gastos de su familia.

En declaraciones al medio 'Yachay Wasy', Paredes Navarro expresó su molestia, afirmando que para ella es indignante tener que hablar de una presunta entrega de dinero por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, aseguró que dichas acusaciones son parte de "cosas arbitrarias" que se están haciendo en contra de su esposo.

"La indignación que me ha llevado esta noche, hablar (acerca) de lo que la Fiscalía ha sacado. No sé de que se lleva la Fiscalía, de escuchar un medio de comunicación, eso es indignante. Son cosas arbitrarias que hacen con mi esposo (...) decir que el pueblo mexicano me está dando 10 mil dólares mensuales, lo cual es totalmente falso. En México es el peso mexicano (...) están mintiendo", señaló.