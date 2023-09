(VIDEO) "Mientras el pueblo se muere de hambre": Ciudadana confronta a Chirinos cuando almorzaba en restaurante de San Isidro

Una ciudadana confrontó a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, cuando almorzaba en un restaurante del distrito de San Isidro. Ello, en el marco de la subida de los precios de distintos insumos de primera necesidad.

La mujer consideró una afrenta a la población que la legisladora asista a un "lujoso" establecimiento, cuando "la gente se muere de hambre".

🔴 La congresista Patricia Chirinos y su asesor Miguel Angel Rodríguez McKay, excanciller de Pedro Castillo, fueron captados en un restaurante en San Isidro y pasaron un incómodo momento. No reproducimos algunas frases de la persona que los grabó por respeto al público. pic.twitter.com/Y0VUxqP1K8

En ese sentido, cuestionó el trabajo de Chirinos en Palacio de Legislativo. Además, hizo referencia a su pasado en el partido Chim Pum Callao, agrupación sindicada en distintos casos de corrupción y otros delitos.

"Una congresista que no hace nada por el Callao. ¿Qué hace por el Callao, aparte de ser parte de esa organización criminal? ¿Dónde está Félix Moreno? Está en prisión por corrupción y tú lo protegiste", añadió en su intervención.

Frente a los dichos, la integrante de la representación nacional para el periodo parlamentario 2021-2026 optó por abandonar el restaurante, acompañada de dos personas más.

Vale indicar que, la ciudadana acusó a los presentes de apañar a la legisladora. Y es que tras sus expresiones la invitaron a salir del establecimiento sanisidrense, como pudo percibirse en otro clip.

"¿Qué me va a hacer, me va a matar? Todo esto lo voy a pasar a las redes, todos los secuaces de Patricia Chirinos (están) acá botándome. Como siempre, ha mandado a botar a las personas. No permitan que venga a comer acá, le sala su restaurante", agregó.