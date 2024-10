Abuelita devota del Señor de los Milagros SE QUIEBRA al pedir a Dina Boluarte ser honesta: Más honradez

En el marco del primer recorrido del Señor de los Milagros, una fiel devota aprovechó el evento religioso para dirigirse a la presidenta Dina Boluarte, exigiendo mayor empatía hacia los problemas del país. La mujer expresó su preocupación por los niños, ancianos y las crecientes dificultades que enfrenta el pueblo peruano.

Durante la emotiva procesión del Señor de los Milagros, una de las festividades más importantes en Perú, una feligresa lanzó un mensaje directo a la presidenta Dina Boluarte y a los congresistas, pidiendo que "se pongan la mano al corazón" y actúen pensando en el bienestar del pueblo.

La mujer, visiblemente afectada por la situación del país, mencionó la necesidad de atender a los sectores más vulnerables, como los niños y los ancianos.

"Hay muchos niños de hambre, hay muchas personas ancianas de la tercera edad que no tienen familia, que no tienen para comer, pero ella parece que no le importan esas cosas", afirmó la devota.