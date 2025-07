"Era su último día de trabajo": Conductor del bus del Metropolitano que resultó herido tras accidente se iba a jubilar

La hermana del conductor del chofer del bus del Metropolitano denunció que quieren darle de alta en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, a pesar de que su estado de salud no es estable. Además, reveló que el accidente en la avenida Alfonso Ugarte ocurrió en su último día de trabajo.

El choque entre un bus del 'Anconero' y del Metropolitano en la cuadra 7 de la avenida Alfonso Ugarte, en Cercado de Lima, acabó con al menos 3 fallecidos y varios heridos, el día de ayer, 30 de julio. Entre los lesionados se encuentra el conductor de la unidad perteneciente a la ATU, identificado como Percy Centeno, quien actualmente se encuentra en el Hospital Arzobispo Loayza.

Ante las cámaras de Exitosa, la hermana del chofer, mostró su preocupación debido a que el personal médico de dicho nosocomio quiere darle de alta a su pariente, pese a que él no se encuentra estable. Según detalló, presentaría aún fuertes dolores en su cuerpo por el accidente vehicular, mareos, y no se puede sentar solo.