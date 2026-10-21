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Al Hospital de Vitarte

Alejandro Toledo: expresidente es trasladado de emergencia tras complicación de salud

El exmandatario fue evacuado de urgencia al Hospital II Vitarte de EsSalud tras sufrir una elevación de su presión arterial. El operativo se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad.

El expresidente ingresó al centro hospitalario en silla de ruedas.
El expresidente ingresó al centro hospitalario en silla de ruedas. (Composición Exitosa)

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/10/2026

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Gran sorpresa se dio este miércoles cuando el expresidente Alejandro Toledo fue trasladado este miércoles de emergencia desde el penal de Barbadillo, situado en el distrito de Ate, hacia el Hospital II Vitarte de EsSalud.

Imágenes de Latina presenciaron la evacuación, misma que se produjo luego de que el exmandatario presentara una complicación repentina en su estado de salud que encendió las alarmas al interior del recinto penitenciario.

La movilización se ejecutó bajo un riguroso despliegue táctico y de seguridad a cargo de integrantes del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), quienes contaron con el respaldo directo de efectivos de la Policía Nacional durante todo el trayecto.

Súbita subida de presión arterial y atención médica

De acuerdo con los datos recabados, el exjefe de Estado se encontraba en compañía de su hermano Pedro Toledo cuando comenzó a manifestar intensas molestias físicas vinculadas a sus antecedentes médicos. Ante la gravedad del cuadro, su familiar solicitó de inmediato su evacuación en una ambulancia, lo que activó con rapidez los protocolos de emergencia del INPE.

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Trascendió que Toledo sufrió una súbita subida de la presión arterial, situación que amenazaba con descompensar sus enfermedades preexistentes.

Imágenes en los exteriores del hospital permitieron observar el ingreso del exmandatario al nosocomio, detallando que no necesitó ser conducido en camilla, sino que ingresó sentado por sus propios medios, primero en pie y luego en una silla de ruedas.

Hija mayor volvió tras 15 años a visitarlo

Este imprevisto sanitario se registra apenas unos días después de que el exmandatario recibiera la visita de su hija mayor, Chantal Toledo, en las instalaciones de Barbadillo. Dicho encuentro, registrado en cámaras el pasado domingo 18 de octubre, marcó la reaparición pública de Chantal en la escena nacional tras 15 años de radicar en los Estados Unidos.

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Dicha visita había llamado especialmente la atención en los últimos días por lo poco habitual del suceso justo antes de ahora dar paso a esta nueva emergencia médica que mantiene a la expectativa la evolución clínica del exgobernante a la espera de un parte oficial de EsSalud.

La rápida evacuación hospitalaria de Alejandro Toledo refleja la atención constante sobre su condición médica en prisión, mientras se aguardan los informes médicos oficiales que confirmen la estabilización de su presión arterial.

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