Martín Vizcarra tiene voluntad de asistir a audiencias de apelación pese a complicaciones de salud

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, mantiene su intención de participar en las próximas audiencias de apelación de su proceso judicial, pese a las complicaciones de salud que motivaron su traslado de emergencia a un hospital de Ate. Así lo informó su defensa legal, que destacó la disposición del exmandatario para presentarse ante la justicia, siempre que su condición médica se lo permita.

Martín Vizcarra desea asistir a sus audiencias de apelación pese a complicaciones médicas

De acuerdo a lo reportado el pasado 20 de octubre, Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo al Hospital de Ate, luego de presentar un cuadro de cólico renal. Durante su atención médica, habría sufrido una complicación cardíaca que motivó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió atención especializada.

Horas después, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el exmandatario se encontraba estable y fuera de peligro, aunque permanecía bajo supervisión médica para monitorear su evolución.

La voluntad de @MartinVizcarraC para estar presente en sus audiencias de apelación es tan firme como su lucha por recuperar la salud. Su compromiso con la justicia y su fortaleza personal siguen en pie, incluso en los momentos más difíciles. https://t.co/vDUHmjYFV5 — Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) October 21, 2026

Defensa de Martín Vizcarra se pronuncia por su caso

Ante esta situación, el abogado Alejandro Salas se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que Martín Vizcarra mantiene su voluntad de participar en la audiencia de apelación programada para este jueves.

"La voluntad de Martín Vizcarra para estar presente en sus audiencias de apelación es tan firme como su lucha por recuperar la salud. Su compromiso con la justicia y su fortaleza personal siguen en pie, incluso en los momentos más difíciles", expresó.

En ese sentido, su participación se dará ya sea para conectarse o presentarse a la diligencia desde donde se encuentre, siempre que su estado de salud lo permita.

"Él tiene toda la predisposición del día jueves de estar presente en la audiencia, desde donde sea, porque Martín Vizcarra es un ciudadano que jamás ha rehuido al llamado de la justicia. No ha faltado a ni una sola diligencia ni a ninguna audiencia", manifestó su defensa.

Defensa cuestiona argumentos del proceso judicial

Por otro lado, el abogado cuestionó los elementos presentados durante el proceso judicial que culminó con la condena del exmandatario. En ese sentido, sostuvo que existen aspectos relacionados con las declaraciones de los colaboradores eficaces que serán cuestionados durante la etapa de alegatos.

Finalmente, el abogado aseguró que buscarán demostrar ante la segunda instancia las presuntas inconsistencias en los testimonios utilizados en el proceso contra Martín Vizcarra, quien mantiene su voluntad de asistir a las audiencias de apelación pese a sus complicaciones de salud.