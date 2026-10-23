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Violencia en la Panamericana Norte

Ancón: atacan a balazos a bus de la empresa Cruz del Sur en plena ruta y con pasajeros a bordo

Un bus de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos mientras circulaba con pasajeros a bordo en Ancón. El conductor logró salir ileso del atentado, que puso en riesgo la vida de quienes viajaban en la unidad.

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/10/2026

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Un nuevo ataque armado contra el transporte interprovincial se registró en Ancón, donde un bus de la empresa Cruz del Sur fue baleado mientras trasladaba pasajeros rumbo a Trujillo. 

El atentado ocurrió alrededor de las 12:05 a. m., cuando la unidad circulaba por el kilómetro 41 de la Panamericana Norte y fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Dos sujetos interceptaron el bus y dispararon

Según el reporte de Exitosa, los atacantes realizaron varios disparos contra la parte frontal del vehículo, que terminó con siete orificios de bala. Pese a la violencia del hecho, el conductor, logró salir ileso y continuó conduciendo hasta llegar a una garita de control de la SUNAT, donde solicitó ayuda.

"La moto venía por atrás, que yo no lo vi, después apareció y me pasó por el lado izquierdo, se me puso a mi delante y me hizo disparar", indicó al relatar cómo ocurrió el ataque, el chofer explicó la maniobra de los sujetos.

Asimismo, brindó detalles sobre la apariencia de los presuntos atacantes. "Estaban los dos de negro, la moto negra y con cascos blancos", declaró durante la entrevista.

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 "Para mí, ya quería amedrentarme posiblemente para que paren el bus, pero yo no voy a poder parar porque es un sitio oscuro y en silencio", manifestó el conductor también explicó por qué decidió no detener el vehículo inmediatamente después de los disparos.

En desarrollo...
 

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