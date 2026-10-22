Surco: trabajadora de limpieza se salva de milagro tras manipular un explosivo por accidente

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una trabajadora municipal de limpieza pública se salvó de resultar herida luego de manipular accidentalmente un artefacto explosivo mientras realizaba sus labores en el distrito de Santiago de Surco. La detonación ocurrió muy cerca de sus pies y produjo una densa columna de humo blanco, aunque la operaria consiguió alejarse sin presentar lesiones.

Un susto matutino

El incidente se registró este mismo jueves 22 de octubre, aproximadamente a las 8:39 a. m., en inmediaciones de la avenida Jorge Chávez. Una cámara de seguridad instalada frente al lugar captó el momento exacto en que el objeto cayó al suelo y explotó junto a la trabajadora.

En las imágenes se observa a la operaria limpiando un pequeño jardín situado al lado de un estacionamiento público. Durante su recorrido, revisó los arbustos para retirar residuos que pudieran haber sido abandonados entre la vegetación.

La trabajadora encontró un objeto envuelto, aparentemente, en una bolsa de plástico blanca. Sin advertir el peligro, lo retiró del arbusto y lo dejó sobre el suelo para posteriormente recogerlo con los demás desperdicios. El impacto contra la superficie provocó su inmediata detonación.

🇵🇪 | En Surco, Lima, Perú, una trabajadora de limpieza resulta ilesa tras manipular de casualidad un artefacto explosivo. pic.twitter.com/mdzF2m5Iud — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 22, 2026

Detonación no dejó personas heridas

La explosión ocurrió a escasa distancia de los pies de la operaria, quien reaccionó y se apartó rápidamente. Aunque el artefacto liberó abundante humo, la detonación no tuvo la potencia suficiente para generar una onda expansiva de mayor alcance o causar daños visibles en los alrededores.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han dado mayores detalles sobre qué tipo de explosivo fue manipulado ni quién lo dejó en el jardín. Las grabaciones de videovigilancia podrían resultar determinantes para identificar a la persona responsable y establecer cuánto tiempo permaneció el objeto entre los arbustos.

Explosivos abandonados en espacios públicos

El caso ocurre dos días después del hallazgo de una granada tipo piña junto con una nota amenazante en una bodega de Los Olivos. El artefacto fue dejado en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Beta, cerca del mercado Conzac, y posteriormente desactivado por agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos. La Policía no descartó una posible extorsión.

Un incidente similar ocurrió en febrero en Trujillo, donde trabajadores de limpieza recogieron una bolsa con cartuchos de dinamita abandonada frente a una casa. Sin embargo, la carga no detonó y minutos después, trabajadores de recolección de basura hallaron el objeto envuelto, creyendo que se trataba de residuos, manipulándolo y desechándolo sin imaginar lo que tenían en manos.

Mientras tanto, se espera a que la investigación en Surco pueda terminar de esclarecer la procedencia y finalidad del artefacto, cuya ubicación convirtió una jornada rutinaria de limpieza en una situación potencialmente mortal.