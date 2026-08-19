San Luis: balean bus interprovincial de Cruz del Sur con pasajeros a bordo en la avenida Canadá

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Lima vuelve a registrar un nuevo episodio de violencia. En esta ocasión, un bus interprovincial de Cruz del Sur fue atacado a balazos mientras trasladaba pasajeros por el distrito de San Luis.

Según información policial, el vehículo cubría la ruta Lima-Ica cuando fue interceptado por desconocidos a la altura de la cuadra 34 de la avenida Canadá.

Desarrollo del ataque al bus

Los sujetos dispararon en tres ocasiones contra el bus y posteriormente huyeron del lugar. Dos de los proyectiles impactó directamente en las inmediaciones de la cabina del conductor, mientras que el restante alcanzó el segundo piso de la unidad.

Pasajeros no registraron lesiones.

Pese al ataque, no se reportaron pasajeros heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, el hecho provocó instantes de preocupación y temor entre los viajeros, quienes fueron trasladados posteriormente hasta una agencia de la empresa para continuar su recorrido en otro vehículo.

Luego de lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar, donde cerraron y resguardaron el área con el objetivo de recopilar evidencias que ayuden a ubicar a los responsables.

Comenzarán las investigaciones

El equipo policial escoltó a los pasajeros de regreso hasta la agencia de la empresa, ubicada en la avenida Javier Prado Este, en el distrito de La Victoria. Allí, los usuarios abordaron otra unidad para continuar con su viaje.

En tanto, el bus atacado fue trasladado a la Dipincri de San Borja, donde peritos de Criminalística de la PNP realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias del ataque.

Ya hubo un antecedente

Este caso se suma a otro ataque contra un bus de Cruz del Sur registrado semanas atrás, el 19 de julio. En aquella oportunidad, una unidad que se dirigía a Huaraz fue baleada en la Panamericana Norte, en Puente Piedra, dejando al conductor herido.

Un bus interprovincial de Cruz del Sur fue baleado mientras transportaba pasajeros por el distrito de San Luis. De acuerdo con información policial, la unidad realizaba la ruta Lima-Ica cuando fue atacada por sujetos desconocidos a la altura de la cuadra 34 de la avenida Canadá.