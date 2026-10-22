RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Toro suelto

Un toro de gran tamaño genera pánico frente al mercado San Pedro de Lurín

Un toro suelto sorprendió a los comerciantes en la Antigua Panamericana Sur. El animal corrió entre los puestos ambulantes y obligó a detener el tránsito vehicular.

Toro suelto en la calle alteró la tranquilidad de los comerciantes.
Toro suelto en la calle alteró la tranquilidad de los comerciantes. Captura

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Un toro de gran tamaño apareció sorpresivamente corriendo por los alrededores del mercado San Pedro, ubicado en el distrito de Lurín, lo que causó una gran sorpresa entre los transeúntes y comerciantes de la zona. El hecho se registró este jueves 22 de octubre en la Antigua Panamericana Sur.

Ante la presencia del mamífero suelto en plena vía pública, diversas personas que transitaban por el lugar tuvieron que buscar un refugio inmediato. Hasta el momento, los vecinos no han recibido información oficial sobre el origen del animal ni sobre los responsables de su traslado y posterior escape.

Afectación del comercio y el tránsito en Lurín

Como se ve en un video publicado por el usuario Roger García, el recorrido desorientado del animal generó alteraciones en las actividades comerciales y de transporte. Las personas presentes observaron cómo el toro invadió los espacios de trabajo ambulatorio ubicados en las veredas.

Cabe mencionar que una comerciante, quien se encontraba junto a su carrito en la acera, tuvo que apartarse de forma apresurada para evitar un impacto. Además, la circulación de unidades de carga y transporte público quedó paralizada en la zona, destacando el caso de un camión azul que frenó intempestivamente.

Especialista recomienda secar bien el cuerpo de los animales tras paseos para evitar hongos y bacterias
Lee también

Especialista recomienda secar bien el cuerpo de los animales tras paseos para evitar hongos y bacterias

Los testigos del hecho manifestaron su preocupación mediante gritos, solicitando que el animal sea asegurado con una soga. No obstante, las labores de los vendedores quedaron interrumpidas por medidas de precaución.

Intervención de efectivos policiales en el mercado San Pedro

Tras los incidentes registrados en la concurrida vía, se reportó la llegada de agentes del orden al lugar de los hechos para intentar salvaguardar la integridad de los transeúntes y conductores.

Lo uniformados de la Policía se desplegaron en las inmediaciones del centro de abastos para tratar de controlar y retirar al mamífero de la zona comercial. Pese a estos primeros esfuerzos, los representantes de la municipalidad del distrito aún no han emitido un pronunciamiento al respecto.

Deysi Araujo devolverá la cabra que tenía en su departamento tras ola de críticas: "Sé como criar animales"
Lee también

Deysi Araujo devolverá la cabra que tenía en su departamento tras ola de críticas: "Sé como criar animales"

Hasta el cierre de la jornada, se desconoce si los agentes lograron capturar al bovino y ponerlo a buen recaudo definitivo. Ante ello, los residentes y comerciantes se mantienen a la expectativa de las acciones de control urbano.

Temas relacionados Antigua Panamericana Sur efectivos policiales Lurín mercado San Pedro toro suelto tránsito vehícular

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA