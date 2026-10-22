Un toro de gran tamaño genera pánico frente al mercado San Pedro de Lurín

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un toro de gran tamaño apareció sorpresivamente corriendo por los alrededores del mercado San Pedro, ubicado en el distrito de Lurín, lo que causó una gran sorpresa entre los transeúntes y comerciantes de la zona. El hecho se registró este jueves 22 de octubre en la Antigua Panamericana Sur.

Ante la presencia del mamífero suelto en plena vía pública, diversas personas que transitaban por el lugar tuvieron que buscar un refugio inmediato. Hasta el momento, los vecinos no han recibido información oficial sobre el origen del animal ni sobre los responsables de su traslado y posterior escape.

🚨 #RGreportes | Lurín: Torito se escapa y causa alboroto en las calles del distrito. pic.twitter.com/37vOdIXQ7a — Roger García (@Aderly) October 22, 2026

Afectación del comercio y el tránsito en Lurín

Como se ve en un video publicado por el usuario Roger García, el recorrido desorientado del animal generó alteraciones en las actividades comerciales y de transporte. Las personas presentes observaron cómo el toro invadió los espacios de trabajo ambulatorio ubicados en las veredas.

Cabe mencionar que una comerciante, quien se encontraba junto a su carrito en la acera, tuvo que apartarse de forma apresurada para evitar un impacto. Además, la circulación de unidades de carga y transporte público quedó paralizada en la zona, destacando el caso de un camión azul que frenó intempestivamente.

Los testigos del hecho manifestaron su preocupación mediante gritos, solicitando que el animal sea asegurado con una soga. No obstante, las labores de los vendedores quedaron interrumpidas por medidas de precaución.

Intervención de efectivos policiales en el mercado San Pedro

Tras los incidentes registrados en la concurrida vía, se reportó la llegada de agentes del orden al lugar de los hechos para intentar salvaguardar la integridad de los transeúntes y conductores.

Lo uniformados de la Policía se desplegaron en las inmediaciones del centro de abastos para tratar de controlar y retirar al mamífero de la zona comercial. Pese a estos primeros esfuerzos, los representantes de la municipalidad del distrito aún no han emitido un pronunciamiento al respecto.

Hasta el cierre de la jornada, se desconoce si los agentes lograron capturar al bovino y ponerlo a buen recaudo definitivo. Ante ello, los residentes y comerciantes se mantienen a la expectativa de las acciones de control urbano.