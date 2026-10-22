Andrea San Martín permanece detenida tras denuncia por presunta agresión a su menor hija

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La conocida exmodelo y figura pública Andrea San Martín fue detenida de manera sorpresiva en las instalaciones de la comisaría de Santa Felicia, ubicada en el distrito limeño de La Molina, tras recibir una formal y grave denuncia por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, tipificado específicamente como violencia física y psicológica en agravio directo de su menor hija.

MIMP actúa ante el caso

Dicha acusación penal fue interpuesta por el padre de la niña, Juan Víctor Sánchez, quien se apersonó de inmediato a la dependencia policial para activar los protocolos urgentes de protección y coordinar acciones legales con los representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presentes en el lugar.

Tras permanecer retenida temporalmente en dicha jurisdicción policial, la investigada fue conducida bajo estrictas medidas de seguridad y completamente esposada hacia la sede central de Medicina Legal de Lima Este.

#Lima I El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención integral a una niña, que habría sufrido agresión física por parte de su madre, una influencer, que se encuentra detenida, luego del resultado de los exámenes de medicina legal. El MIMP activó la intervención del equipo del Centro Emergencia Mujer y Familia, al recibir el caso a través de la Línea 100 . La abogada del CEM, participó en la entrevista única en cámara Gesell y solicitó al @Poder_Judicial medidas de protección para la niña. Asimismo, se le brinda en estos momentos contención emocional a la menor de edad y a su padre ,así como orientación legal para continuar el proceso. El MIMP seguirá interviniendo en este caso para garantizar la protección y el bienestar de la niña. #Justicia — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) October 22, 2026

En este recinto estuvo acompañada en todo momento por su abogado defensor, Wilmer Arica, con la finalidad de someterse rigurosamente a las diligencias médico-legales y pericias de ley dispuestas por las autoridades.

Al salir de la dependencia policial rumbo al vehículo oficial, la exchica reality evitó responder de forma directa a las múltiples interrogantes de los periodistas, limitándose a prometer una conferencia de prensa posterior y contestando con un escueto "sí" cuando se le consultó sobre la existencia de medidas de protección. Horas más tarde, la procesada fue derivada formalmente en calidad de detenida a la comisaría de Miraflores.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | La exmodelo Andrea San Martín permanece detenida en la comisaría de Miraflores, luego de ser sindicada de presuntamente agredir a su segunda hija. La denuncia fue interpuesta por el padre de la menor, estos hechos serían reiterativos.



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Intervención del Ministerio Público y antecedentes de conflicto

En paralelo al avance de las primeras diligencias policiales, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro e impulsada bajo la dirección del fiscal Oswaldo Taccsi, oficializó el inicio de una investigación preliminar sobre el caso.

Las autoridades fiscales anunciaron el despliegue inmediato de la recolección de pruebas técnicas, peritajes y testimonios clave con el objetivo primordial de esclarecer con absoluta veracidad los hechos denunciados y determinar con precisión las responsabilidades penales que el caso amerite.

#LoÚltimo | La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro inició investigación contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija. El caso está a cargo del fiscal Oswaldo Taccsi. https://t.co/S4lhs2qfGa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 22, 2026

Este nuevo y delicado incidente vuelve a poner en discusión la prolongada, compleja y mediática disputa legal que la expareja mantiene desde hace varios años en torno a la tenencia compartida, los regímenes de visitas y diversos acuerdos económicos vinculados directamente a la crianza de la menor.

Cabe recordar que, en agosto de 2025, el Poder Judicial resolvió en parte un pedido emitido por la madre disponiendo un pago mensual por alimentos, un escenario que ha estado marcado de forma permanente por tensiones públicas, denuncias cruzadas y fuertes cuestionamientos ventilados en la televisión.

La detención de Andrea San Martín y el inicio de las indagaciones fiscales marcan un punto crítico en este nuevo episodio legal, manteniendo a la expectativa a la opinión pública sobre el bienestar de la menor involucrada.