Cáncer de mama en Perú: entre 5 y 6 mujeres mueren cada día por esta enfermedad

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de cinco mujeres mueren diariamente por cáncer de mama en el Perú, una enfermedad cuyo diagnóstico temprano puede contribuir a mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

Cifras por cáncer de mama

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) impulsa acciones de prevención y detección oportuna para concientizar a la población sobre la importancia de realizarse chequeos médicos periódicos.

El doctor Robert Quenaya Rodríguez, ginecólogo oncólogo del Hospital San Bartolomé, informó que en el país se diagnostican aproximadamente entre 20 y 25 pacientes con cáncer de mama cada día. Asimismo, señaló que entre cinco y seis personas fallecen diariamente a causa de esta enfermedad.

También, el especialista destacó la importancia de la mamografía como una herramienta fundamental para identificar posibles lesiones en etapas iniciales y facilitar una intervención oportuna.

"Un examen auxiliar como una mamografía puede detectar a inicios unas lesiones premalignas que las podemos manejar y evitar un diagnóstico de cáncer de mama y una posible muerte", explicó el médico.

¿Por qué es importante realizarse una mamografía?

El especialista precisó que la mamografía es un procedimiento ambulatorio que permite evaluar las mamas y detectar posibles alteraciones que no necesariamente presentan síntomas visibles. Por ello, recomendó no postergar los controles preventivos, especialmente en las mujeres que se encuentran dentro de los grupos de edad priorizados para estos exámenes.

Según detalló Quenaya Rodríguez, el procedimiento dura entre 10 y 15 minutos. Aunque puede generar molestias o dolor durante la evaluación, indicó que estas sensaciones son tolerables y que el examen resulta importante para contribuir a un diagnóstico adecuado.

La detección temprana permite identificar alteraciones antes de que la enfermedad avance, por lo que acudir a los establecimientos de salud y seguir las recomendaciones médicas constituye una medida fundamental para cuidar la salud.

Minsa ofrece chequeos preventivos gratuitos

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, conmemorado cada 19 de octubre, el Ministerio de Salud anunció una campaña de chequeos preventivos gratuitos en Lima.

La jornada se desarrolla del 19 al 24 de octubre en el Real Plaza Puruchuco, ubicado en el distrito de Ate. El módulo de atención se encuentra en el primer nivel, frente al gimnasio Smart Fit, y atiende al público desde el mediodía hasta las 5:00 p. m.

Finalmente, el Minsa busca promover una cultura de prevención y recordar que los controles médicos oportunos pueden marcar la diferencia frente al cáncer de mama, ya que la enfermedad registra 5 a 6 muertes por día.