Municipalidad de Surco se pronuncia tras accidente de trabajadora de limpieza con aparente artefacto explosivo

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una trabajadora de limpieza pública de Santiago de Surco, identificada como Olga Simeón Gómez, se encuentra fuera de peligro tras resultar afectada por la detonación de un aparente artefacto explosivo en la cuadra 19 de la avenida Jorge Chávez. La Municipalidad informó que recibió atención médica.

Municipalidad se pronuncia sobre el estado de salud de la trabajadora

Según informó la entidad edil, Olga Simeón Gómez recibió atención médica en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde fue evaluada luego del incidente. La comuna confirmó que la servidora se encuentra fuera de peligro y señaló que continuará pendiente de su evolución hasta que alcance su total recuperación.

La comuna precisó que la trabajadora resultó afectada por la detonación de un objeto que sería un artefacto explosivo. Asimismo, manifestó que mantiene el seguimiento de su estado de salud y que espera su recuperación. Sin embargo, el pronunciamiento no detalló qué tipo de explosivo habría detonado ni las lesiones que presentó la servidora tras el incidente.

Comunicado.

"La Municipalidad se mantiene pendiente de su evolución y de su total recuperación", indicó.

Sin embargo, no precisó si la victima permanece hospitalizada o si recibió el alta médica después de la evaluación. La información difundida se centró en su condición de salud y en las acciones de seguimiento que realizará la institución mientras la trabajadora se recupera de lo ocurrido durante su jornada laboral.

Accidente ocurrió durante labores de limpieza

El incidente se registró en la cuadra 19 de la avenida Jorge Chávez, en Santiago de Surco, mientras la trabajadora realizaba sus labores de limpieza pública. De acuerdo con la información difundida inicialmente sobre el caso, la mujer manipuló un objeto que se encontraba entre los arbustos y que posteriormente detonó cerca de ella. La explosión motivó que recibiera atención médica, mientras las circunstancias exactas del hecho quedaron pendientes de esclarecimiento.

🇵🇪 | En Surco, Lima, Perú, una trabajadora de limpieza resulta ilesa tras manipular de casualidad un artefacto explosivo. pic.twitter.com/mdzF2m5Iud — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 22, 2026

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional del Perú (PNP) viene realizando las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la detonación. Las diligencias deberán establecer las características del objeto involucrado y las circunstancias en las que terminó en el lugar donde la servidora municipal desarrollaba sus actividades. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué tipo de artefacto explotó.

La explosión en Surco dejó a Olga Simeón Gómez afectada mientras realizaba labores de limpieza pública en la avenida Jorge Chávez. La trabajadora se encuentra fuera de peligro tras recibir atención en el Hospital Rebagliati, mientras la Municipalidad permanece pendiente de su recuperación y la Policía Nacional continúa investigando las circunstancias del incidente.