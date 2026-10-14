Andrés Hurtado 'Chibolín' pide libertad para hacerse cargo de su menor hija: "Soy su único sostén"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido popularmente como 'Chibolín', acudió a una audiencia judicial en la que se evaluó su pedido para poner fin a la prisión preventiva que cumple mientras es investigado por presuntos actos irregulares.

Durante la sesión, su defensa buscó sustentar que cuenta con arraigo laboral y familiar para solicitar que se modifique la medida restrictiva.

La audiencia comenzó poco después de las 9:00 a. m. y tuvo como uno de sus principales argumentos un documento presentado por la defensa, mediante el cual una empresa se comprometería a contratar a Hurtado como jefe de producción, marketing y publicidad de espectáculos.

Además de la propuesta laboral, el conductor apeló a su situación familiar y mencionó a su hija de diez años , quien, según lo expuesto durante la audiencia, tiene habilidades diferentes y necesitaría de su padre para que este pueda trabajar y contribuir a su manutención.

Chibolín cuestiona su detención y el peligro de fuga

Durante su intervención ante el juez, Hurtado recordó las circunstancias en las que fue detenido y cuestionó que se haya considerado que existía peligro de fuga. Según su versión, se encontraba en una clínica para someterse a una segunda operación cuando agentes de la Fiscalía y de la DIVIAC acudieron a intervenirlo.

"¿Cuál fue el peligro de fuga si estaba para operarme en la clínica el día siguiente?", expresó el presentador al cuestionar los argumentos que, según manifestó, se utilizaron en su contra.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Ante el juez Juan Carlos Checkley, Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', solicitó su libertad y alegó que es el único sustento de su hija menor, Lucianita. El exconductor de televisión expresó su preocupación por el bienestar de la niña mientras permanece cumpliendo prisión preventiva. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 14, 2026

Asimismo, aseguró que desde el inicio del proceso cuenta con un domicilio conocido y sostuvo que su situación personal debía ser considerada al momento de evaluar su solicitud.

El conductor también recordó que había anunciado públicamente que se tomaría un tiempo fuera de su programa televisivo 'Sábado con Andrés' para resolver sus problemas. Según su relato, después de aquella emisión se dirigió a descansar y posteriormente acudió a la clínica donde tenía programada la intervención médica.

Apela a la situación de su hija para solicitar su libertad

Otro de los argumentos expuestos por Hurtado estuvo relacionado con su responsabilidad familiar. El presentador afirmó que es el principal sostén económico de su hija de diez años y expresó preocupación por cómo se mantiene durante el tiempo que él permanece recluido.

"Imagínense los dos años que estoy acá, ¿Cómo puedes sobrevivir Lucianita?", manifestó ante el magistrado.

La defensa busca que estos elementos, junto con la propuesta de empleo, sean considerados para determinar si corresponde variar la medida de prisión preventiva. Sin embargo, la presentación de documentos laborales o familiares no implica, por sí sola, que el pedido vaya a ser aceptado.

El Poder Judicial deberá evaluar los argumentos presentados por la defensa y los elementos del proceso antes de resolver la solicitud de Andrés Hurtado. Mientras tanto, el pedido de excarcelación no supone una decisión favorable ni modifica automáticamente su situación jurídica.