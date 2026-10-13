Caso Diego Maradona: Fiscalía argentina pide hasta 12 años de cárcel para su equipo médico

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía argentina solicitó hasta 12 años de cárcel para el equipo médico que atendió a Diego Armando Maradona antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre del 2020. El proceso busca establecer las responsabilidades por la atención que recibió el exfutbolista durante su recuperación domiciliaria.

Fiscalía solicita penas para seis profesionales

El neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, afronta el pedido de pena más alto, con 12 años de prisión. Según indicó DW, la acusación sostuvo que los profesionales involucrados no brindaron una atención adecuada al exfutbolista durante sus últimos días.

Para Nancy Forlini, coordinadora de la atención domiciliaria, la Fiscalía solicitó 10 años de prisión. La misma pena pidió para la psiquiatra Agustina Cosachov, mientras que también planteó 10 años de inhabilitación profesional para estos tres acusados.

Asimismo, el psicólogo Carlos Díaz afronta un pedido de cinco años de cárcel. En tanto, para los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, la acusación solicitó cuatro años de prisión para cada uno. Los seis profesionales serán acusados por su presunta responsabilidad en la muerte del astro argentino.

Mediante los alegatos, el fiscal Patricio Ferrari cuestionó la atención que recibió Maradona y afirmó que los profesionales realizaron "acciones contrarias al arte de curar". La acusación también señaló que el lugar donde permanecía el excampeón del mundo no reunía las condiciones necesarias para atender su estado de salud.

🚨 JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA: LA FISCALÍA PIDIÓ 12 AÑOS DE PRISIÓN PARA LEOPOLDO LUQUE



Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari expusieron ante los jueces, ratificando sus acusaciones y solicitando las penas que consideren para los imputados. pic.twitter.com/XTMXLmctJj — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) October 8, 2026

También pide absolver a un médico

Otro punto relevante del proceso es la solicitud de absolución para el médico clínico Pedro di Spagna. La Fiscalía sostuvo que no tenía poder de decisión sobre la atención que recibía Maradona, por lo que pidió que no se le imponga una condena.

Los cargos contra los seis acusados incluyen distintas figuras penales. Los implicados afrontan acusaciones homicidio simple con dolo eventual, mientras que Diaz, Almirón y Perroni están acusados de homicidio culposo. La responsabilidad penal de cada uno deberá ser determinada por el tribunal.

El equipo médico viene siento procesado.

El juicio comenzó en abril del 2026, luego de que el primer proceso fuera anulado por el escándalo relacionado con la participación de una jueza en un documental sobre el caso. La nueva instancia judicial retomó el análisis de las responsabilidades por la muerte del exfutbolista.

El tribunal deberá evaluar las pruebas y los argumentos presentados antes de emitir una decisión. Los pedidos de prisión de hasta 12 años para el equipo médico de Diego Armando Maradona no constituyen condenas definitivas, mientras continúa el proceso judicial en Argentina.