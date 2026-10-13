Nadeska Widausky: confirman detención de modelo peruana con fines de extradición a Bélgica

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por medio de la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima Centro se confirmó la medida de detención por nueve meses contra la ciudadana peruana Nadeska Widausky, requerida por la justicia de Bélgica por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza, causas que solicitan su extradición hacía el país extranjero.

Ministerio Público confirmo detención y pedido de extradición

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Trata de Personas consiguió que se confirme la resolución que aprobó la detención con fines de extradición de Nadeska Widausky, solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica.

Dicha decisión fue adoptada por la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima Centro, que ratificó la medida dictada en mayo de este año y que dispuso la detención de la modelo por un plazo de nueve meses, mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente para su posible extradición.

El pedido de las autoridades belgas se da por la investigación por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza . Estos hechos habrían afectado a personas que se encuentran en proceso de identificación.

¿Por qué Bélgica solicita su extradición?

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la solicitud de detención responde a un requerimiento de la justicia belga, que busca garantizar la presencia de Widausky en el proceso de extradición. La medida fue evaluada por las autoridades judiciales peruanas conforme a los criterios legales aplicables que se encuentran vigentes.

Este mecanismo de cooperación policial internacional permite solicitar la localización y detención provisional de una persona buscada por las autoridades de un país, con miras a su extradición, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.

Un punto importante a precisar es que la detención con fines de extradición es una medida orientada a garantizar el desarrollo del procedimiento judicial y no representa una declaración de culpabilidad respecto de los delitos investigados.

Ministerio Público reafirma cooperación internacional

Con esta decisión, el Ministerio Público destacó su compromiso de fortalecer la cooperación con las autoridades judiciales de otros países para combatir la trata de personas.

Finalmente, la Fiscalía reafirmó su compromiso de cumplir los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado peruano, a fin de fortalecer la cooperación entre naciones y garantizar que el procedimiento contra Nadeska Widausky, cuya detención fue confirmada con fines de extradición a Bélgica, continúe conforme al marco legal vigente.