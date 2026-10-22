Arequipa: intervienen a dos abogados que intentaron ingresar a un celular y un chip al penal

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos abogados fueron intervenidos durante los controles de seguridad del penal de varones de Arequipa, luego de que se detectara que intentaban ingresar objetos prohibidos al establecimiento penitenciario. En un caso se encontró un celular oculto en una billetera y, en el otro, un chip de telefonía móvil.

Hallan un celular y un chip durante las visitas

Según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el primer intervenido fue un abogado que pretendía visitar a Yuri Churana Yana, interno del pabellón 2, quien cumple prisión por el delito de usurpación agravada. Durante la revisión de sus pertenencias, el personal encontró un teléfono celular escondido en su billetera.

El segundo caso involucró a una abogada que tenía previsto entrevistarse con Alexis Giovani Valencia Surco, también recluido en el pabellón 2 del penal de Arequipa. Durante el control de seguridad, el personal penitenciario detectó que llevaba un chip de telefonía móvil entre sus pertenencias, elemento cuyo ingreso está prohibido.

Chip retenido en intervención.

Ambos hallazgos se produjeron cuando los profesionales intentaban ingresar al establecimiento para visitar a los internos. Los objetos fueron detectados durante las revisiones de seguridad, como parte de los controles aplicados a las personas que acuden al penal para realizar visitas o entrevistas con la población penitenciaria.

Fiscalía investigará los casos y el INPE evaluará sanciones

Tras las intervenciones, el INPE comunicó los hechos a la Fiscalía Penal de Turno y a la Comisaría de Socabaya, con el propósito de que las autoridades competentes realicen las diligencias correspondientes. Las investigaciones deberán establecer las circunstancias de cada caso y determinar las posibles responsabilidades, conforme a los procedimientos legales.

Celular decomisado.

En paralelo, el Consejo Técnico Penitenciario iniciará los procedimientos administrativos respectivos contra los abogados intervenidos. Estas actuaciones podrían derivar en la suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones para ingresar al establecimiento penitenciario, de acuerdo con las medidas anunciadas por la institución.

Los dos casos tienen como punto común el intento de ingresar objetos restringidos al penal de Arequipa, aunque se trata de elementos distintos y de visitas a internos diferentes. El primero corresponde a un celular oculto en una billetera y el segundo a un chip encontrado entre las pertenencias de una abogada.

Mientras avanzan las diligencias fiscales y policiales, el INPE deberá continuar con los procedimientos administrativos anunciados. Por el momento, la información difundida se centra en las intervenciones, los objetos detectados y las medidas previstas; no se ha confirmado una sanción definitiva para los abogados ni una responsabilidad de los internos involucrados.