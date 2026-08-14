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Guillermo Bermejo: Gobierno autoriza que féretro de su padre permanezca en penal Ancón para su despedida

El excongresista podrá despedirse de su padre dentro del penal Ancón, luego de que el Gobierno autorizara la permanencia temporal del féretro en el establecimiento penitenciario.

Bermejo podrá despedirse de su padre.
Bermejo podrá despedirse de su padre. (Composición Exitosa)

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 14/08/2026

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Guillermo Bermejo recibió una respuesta distinta a la que esperaba tras solicitar salir del penal para despedir a su padre. El Gobierno autorizó que el féretro permanezca temporalmente dentro del establecimiento de máxima seguridad Ancón, donde el interno cumple actualmente su condena en prisión.

El féretro permanecerá dentro del penal

Según la Presidencia del Consejo de Ministros, la medida fue adoptada durante un periodo prudente y dentro de la normativa penitenciaria vigente. El objetivo señalado oficialmente es facilitar la despedida familiar, mientras el féretro permanece en las instalaciones del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Ancón.

"El Gobierno ha autorizado, por un periodo prudente y en el marco de la normatividad penitenciaria vigente, la permanencia del féretro con los restos del padre del interno Guillermo Bermejo en las instalaciones del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Ancón, para facilitar su despedida familiar", publicó.

El comunicado precisa que la decisión responde directamente a la solicitud formulada por Bermejo. Para cumplir con esta disposición, las autoridades penitenciarias acondicionaron un ambiente destinado a la despedida, sin señalar en el documento otros detalles sobre el tiempo exacto de permanencia del féretro.

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La autorización también cuenta con la intervención del Consejo Penitenciario del establecimiento. Este órgano aprobó la solicitud presentada por Bermejo conforme a las reglas penitenciarias vigentes, permitiendo así que el momento de despedida se realice dentro del recinto penitenciario de Ancón.

Consejo Penitenciario autorizó la solicitud

El Consejo Penitenciario fue la instancia del establecimiento en Ancón que autorizó la solicitud, de acuerdo con el comunicado emitido este viernes. La medida fue presentada como una decisión adoptada dentro de las reglas vigentes y está vinculada exclusivamente con la despedida familiar del interno.

Bermejo se encuentra recluido en el penal Ancón luego de recibir una condena de 15 años por afiliación a una organización terrorista. La sentencia fue dictada en octubre de 2025 y establece que la pena será cumplida hasta el año 2040, según lo resuelto judicialmente.

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El exparlamentario buscó despedirse de su padre.

El pedido de Bermejo se produjo después de comunicar públicamente el fallecimiento de su padre y solicitar autorización para asistir al funeral. La nueva disposición del Gobierno modifica ese escenario, pues la despedida podrá realizarse dentro del penal, con el féretro trasladado hasta sus instalaciones.

La disposición fue comunicada por la PCM este 14 de agosto. Asimismo, el documento señala que la autorización responde a la solicitud de Bermejo y que el ambiente preparado dentro del penal estará destinado para la despedida de su padre.

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