Asismet reporta que Lima y Callao presenciarán "días sin sombra": ¿en qué consiste el evento?

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las ciudades de Lima y Callao se preparan para presenciar un evento astronómico durante este mes. El viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre del 2026, ambas localidades experimentarán el denominado paso cenital del Sol , un fenómeno físico que suprime la proyección de las sombras.

En esa línea, diversas instituciones especializadas han validado la ocurrencia de este evento en el cielo. Los expertos indican que la posición del Sol alcanzará una elevación exacta sobre el área metropolitana de Lima y el Callao, anulando temporalmente la silueta oscura de las personas y los objetos.

Horario del paso cenital en Lima y Callao este 23, 24 y 25 de octubre

Cabe mencionar que el paso cenital sucede únicamente dos veces al año en las regiones intertropicales, provocando que los rayos solares lleguen de manera perpendicular al suelo. Ante ello, la página especializada en eventos astronómicos, sismológicos y meteorológicos, Asismet, estableció los tiempos exactos para la capital peruana y la provincia constitucional del Callao.

"Lima y Callao vivirán sus días sin sombras. Este 23, 24 y 25 de octubre, entre las 11:50 y 11:52 a.m ocurrirá el mediodía sin sombra, es decir, los rayos solares incidirán verticalmente al suelo del área metropolitana de Lima y Callao. Hidrátate y cúbrete de los rayos UV", menciona el tweet de Asismet.

De acuerdo con las fechas difundidas, y verificado por plataformas especializadas como Stellarium, este evento se podrá observar muy cerca del mediodía. La organización precisó que la hora puede variar ligeramente en cada ciudad, pero el principio es idéntico porque el astro alcanza una altura de 90° sobre el horizonte del lugar.

🇵🇪Lima y Callao vivirán sus días sin sombras☀️ Este 23, 24 y 25 de octubre, entre las 11:50 y 11:52 a.m ocurrirá el mediodía sin sombra, es decir, los rayos solares incidirán verticalmente al suelo del área metropolitana de Lima y Callao. 💧Hidrátate 🧢Cúbrete de los rayos UV https://t.co/dX9TFOBh94 October 20, 2026

Registro de la Agencia Espacial del Perú CONIDA y regiones a nivel nacional

A inicios del presente año 2026, la capital y otras ciudades vivieron este mismo evento y captaron la atención del público nacional. En aquella ocasión, la Agencia Espacial del Perú, conocida como CONIDA, emitió un reporte oficial sobre el inicio y la distribución de la iluminación cenital en el país.

"Hoy (28 de enero) comienza la primera temporada del año de los pasos cenitales del Sol para territorio peruano", dijo la Agencia Espacial del Perú (CONIDA).

El organismo subrayó esa vez que la primera etapa del evento se desarrollaría cerca de la frontera con Chile, para luego avanzar a localidades como Tacna, Iquitos y Tumbes hasta culminar el 19 de marzo. Otras ciudades que presenciaron el evento fueron Ilo, Moquegua, Arequipa, Puno, Juliaca, Nasca, Ica, Cusco, Abancay, Ayacucho, Chimbote, Pucallpa, Trujillo, Cajamarca y Chiclayo.