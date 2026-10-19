MTC sobre el fenómeno El Niño: "El anterior gobierno tenía pleno conocimiento de lo que nos esperaba"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, cuestionó la falta de ejecución oportuna de algunas medidas de prevención frente al fenómeno El Niño y aseguró que el gobierno anterior conocía los riesgos climáticos que afrontaría el país.

MTC se pronuncia sobre el fenómeno El Niño

Como parte de su diálogo con Exitosa, el titular del Ministerio de Transportes, sostuvo que las proyecciones sobre este evento climático se difundían desde marzo de 2026 y afirmó que la actual gestión viene implementando acciones de preparación ante sus posibles efectos.

"Hay acciones de prevención que no se han llevado a cabo a tiempo. Nosotros, al iniciar el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, hemos tomado cartas en el asunto teniendo en consideración las proyecciones que existían sobre el fenómeno El Niño que se nos venía", manifestó.

En esa línea, Tangherlini remarcó que la administración anterior contaba con información sobre los escenarios climáticos previstos.

"El anterior gobierno tenía pleno conocimiento de lo que nos esperaba con este fenómeno El Niño", enfatizó durante la entrevista.

MTC trabaja en 536 puntos críticos ante el fenómeno El Niño

Asimismo, el ministro explicó que, debido al tiempo transcurrido, las acciones de la actual gestión están enfocadas en la preparación frente a los posibles impactos del evento climático. Precisó que se viene interviniendo en 536 puntos críticos a nivel nacional, cuyos trabajos registran un avance del 70%, según indicó.

"Una acción de prevención se refiere a obras definitivas que permiten y evitan situaciones de riesgo, pero sí hemos tomado cartas en el asunto en temas de preparación", explicó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Intervienen ríos y puentes para reducir riesgos

También, destacó los trabajos de descolmatación ejecutados en el río Piura, donde, según afirmó, se ha restablecido la capacidad hidráulica del cauce a condiciones que no se registraban desde hace 50 años.

El ministro indicó que las intervenciones también se desarrollan en los ríos de Tumbes y Lambayeque, como parte de las medidas para disminuir los riesgos ante posibles inundaciones y proteger las zonas vulnerables.

Además, resaltó las labores en el puente La Leche, una infraestructura vial considerada importante para la conectividad de la zona. Según detalló, la concesionaria IIRSA Norte inició trabajos con maquinaria para ejecutar la descolmatación y reforzar la protección del puente.

Finalmente, el titular del MTC destacó la coordinación con el sector privado para avanzar con estas intervenciones y sostuvo que los trabajos buscan fortalecer la protección de la infraestructura vial ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño.