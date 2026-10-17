Senamhi alerta por lluvias, granizo y heladas en Cajamarca y La Libertad: ¿qué zonas están en riesgo?

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las variaciones de temperatura y las precipitaciones marcarán las condiciones meteorológicas en el sur de Cajamarca y la zona andina de La Libertad durante los próximos días.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entre el 16 y el 20 de octubre se prevé un ligero descenso de la temperatura durante la madrugada, con posibilidad de heladas agronómicas en localidades situadas por encima de los 2.900 metros sobre el nivel del mar.

Lluvias fuertes, granizo y heladas: ¿qué advierte el Senamhi?

El Senamhi advirtió que, durante el día, el cielo variará de parcialmente despejado a nublado y cubierto, con un incremento moderado a extremo de la temperatura diurna. Además, se esperan lluvias ligeras en gran parte de ambos departamentos, que podrían intensificarse de manera aislada desde el domingo 18.

Para el periodo comprendido entre el 21 y el 24 de octubre, se pronostican condiciones similares, con temperaturas diurnas en ligero a moderado incremento y precipitaciones que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte, principalmente en sectores de la vertiente occidental.

El organismo meteorológico también advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, existe la posibilidad de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.600 metros de altitud.

Ante este panorama, se recomienda asegurar los techos de las viviendas y de la infraestructura productiva, además de extremar las precauciones durante las labores agrícolas y el pastoreo cuando se presenten tormentas eléctricas.

📣 #NotaDePrensa | #Minam #Senamhi 🌦️🌱 Senamhi informa condiciones agrometeorológicas para Cajamarca y La Libertad del 16 al 24 de octubre 📲🔗 Conoce más: https://t.co/gCpFJeDuij https://t.co/Slgpqsu5bd — Senamhi (@Senamhiperu) October 16, 2026

Cultivos y ganado podrían verse afectados por cambios de temperatura

El pronóstico agrometeorológico señala un riesgo de nivel medio a alt o para las actividades agrícolas y pecuarias, debido a la combinación de calor diurno, frío nocturno y precipitaciones.

En el sector agrícola, las diferencias de temperatura podrían debilitar los cultivos, por lo que se aconseja revisar diariamente las hojas y los tallos para detectar posibles daños.

Las lluvias intensas también podrían favorecer la aparición de enfermedades causadas por hongos. Por ello, se recomienda evaluar medidas preventivas, habilitar drenajes y mantener despejados los canales de las parcelas.

Los agricultores también pueden aprovechar el aumento de la humedad para preparar los terrenos que se encuentran en descanso. Asimismo, se aconseja implementar medidas de conservación de suelos, como terrazas, zanjas de infiltración y barreras vivas, para reducir los efectos de las precipitaciones.