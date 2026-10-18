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A tomar precauciones

Fenómeno climatológico de fuerte intensidad se registrará en 10 regiones hasta el 20 de octubre: esto dice el Senamhi

El Senamhi alertó que para las próximas 48 horas se tiene previsto un fuerte evento climatológico para las regiones de Lima, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna.

Senamhi alerta la presencia de fuertes vientos hasta el 20 de octubre.
Senamhi alerta la presencia de fuertes vientos hasta el 20 de octubre. Difusión

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/10/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la continuación de un fuerte fenómeno climatológico en la costa centro y sur y sierra sur del Perú. A continuación, podrás conocer hasta cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico 

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 423, el incremento de la velocidad del viento se registrará entre hoy, domingo 18, y el martes 20 de octubre en las regiones de Lima, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Cabe precisar que, en las últimas cinco ciudades en mención, este fenómeno alcanzará un nivel naranja (fuerte intensidad).

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica, lo que podría generar una reducción significativa de la visibilidad horizontal.

Asimismo, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral, especialmente en zonas de la costa central y sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 45 km/h.

Para los días en mención se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa centro, alrededor de los 20 km/h en la costa sur, cercanos a los 35 km/h en la costa de Ica y valores próximos a los 40 km/h en la sierra sur.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

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Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.

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