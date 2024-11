¿Bancos y supermercados atenderán durante APEC 2024?: Cadenas se pronuncian por días no laborables

11/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia. Pacífico (APEC), el gobierno dispuso el Decreto Supremo que declara el teletrabajo y los días no laborables. Ante tal circunstancia, muchos peruanos se preguntan si, durante estas fechas, establecimientos como supermercados o bancos atenderán con normalidad o sus servicios se verán suspendidos.

¿Bancos atenderán estos días?

De acuerdo con el medio Infobae Perú, varias de las entidades bancarias más concurridas en nuestro país fueron contactadas, con la finalidad de obtener información respecto a las medidas que adoptarán de cara al desarrollo de la APEC.

Por ejemplo, el Banco de la Nación, a través de un comunicado, señaló que su atención durante estos días se llevará a cabo de manera normal. No obstante, las agencias de su oficina principal, en la avenida La Arqueología (San Borja) y la sede de Plaza Pizarro, no atenderán.

Asimismo, la marca Scotiabank indicó que, hasta el momento, la información que habían recibido es que sus agencias no estarán atendiendo los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre. "No obstante, cualquier requerimiento o cambio se estará informando por redes sociales", indicó al medio.

Por otro lado, las compañías BCP, BBVA, Interbank y BanBif anunciaron que sus servicios de atención al cliente se llevarán a cabo en el horario habitual respectivo. Asimismo, indicaron que, ante cualquier modificación, informaran debidamente a los usuarios por medio de sus canales oficiales.

¿Atenderán supermercados durante APEC?

Asimismo, algunas de las más conocidas cadenas en Perú anunciaron que su atención se llevaría a cabo de manera normal. Entre ellas, el centro comercial Mega Plaza, del distrito de Independencia, anunció que no tendrá cambios en su horario de 10 a.m. a 10 p.m.

A su vez, Plaza Norte y Mall del Sur indicaron que su atención al público no sufriría algún cambio. No obstante, el supermercado Metro, ubicado dentro del centro comercial del cono norte, abrirá sus puertas más temprano, a partir de las 8 a.m.

Por último, la marca Real Plaza no ha emitido algún pronunciamiento por cambios en su horario, por lo que, hasta el momento sus sedes en varios distritos de Lima Metropolitana atenderán con normalidad.

Gobierno dispuso días no laborales y teletrabajo

Con motivo de la celebración del Foro APEC, el Gobierno decretó que los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2024 será obligatorio el teletrabajo, así como también la modalidad virtual para el sector Educación, en todos sus niveles, etapas y modalidades. Ello correrá para Lima Metropolitana, Huaral y el Callao.

🚨 El Poder Ejecutivo publicó hoy el Decreto Supremo Nro. 123-2024-PCM, el cual incorpora nuevas disposiciones sobre los días no laborables en el marco del APEC, que se llevará a cabo en Lima del 10 al 16 de noviembre de 2024.



👉🏽 https://t.co/cbLpJr1E0r pic.twitter.com/8bafgS7lPl — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) November 8, 2024

Fue así que los bancos y supermercados del Lima Metropolitana se refirieron sobre las medidas respecto a su atención al público que tomarán de cara al Foro APEC 2024.