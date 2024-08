"¡Adiós, vaquero!": Usuarios despiden entre lágrimas a conocida tienda en LIMA que cerró para siempre

Tras conocerse el cierre definitivo de una conocida tienda en Lima, muchos de sus fieles clientes se sintieron conmovidos, por lo que decidieron asistir por última vez para despedirla como se debe. Entre aplausos y lágrimas, registraron el hecho y lo difundieron en redes sociales, causando mucha tristeza entre los usuarios.

La cadena de supermercados Metro anunció que su sucursal ubicada cerca a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cerraría sus puertas al público de forma definitiva. Tal como lo dijo, la noche de ayer 27 de agosto, la conocida tienda ofreció sus productos por última vez, en medio de una serie de ofertas y remates.

Sin embargo, muchos de los clientes y usuarios recurrentes del lugar se mostraron muy apenados por la noticia, por lo que decidieron acudir al local para despedirse de ella, tras 25 años de funcionamiento en el distrito del Rímac.

Y en efecto, un gran número de personas se congregó en la tienda y sus exteriores, precisamente en el momento en que los trabajadores empezaban a finalizar sus operaciones. Muchos de los clientes que aún estaban haciendo compra decidieron aplaudir a quienes los atendían, emocionando a más de uno.

El momento más emotivo llegó cuando, pasada las 10 de la noche, las puertas de Metro UNI cerraron para siempre, causando que muchas personas no contengan lágrimas llenas de nostalgia. A modo de despedirse, el local colocó un mural para que sus clientes escribieran recuerdos o anécdotas que compartieron en casi un cuarto de siglo de operatividad.

El cierre definitivo de la tienda generó mucha tristeza entre los usuarios recurrentes, quienes no dudaron en expresar su profundo pesar en aquel mural. Muchos recordaron vivencias únicas, incluso cuando eran tan solo pequeños niños.

"Cuando era pequeña, iba de paseo con mi mamá, era lo máximo, ahora ya no está mi mamá", "Ahí fue la primera vez que me perdí de niña, un amable señor me llevó a la señorita que hablaba por los parlantes y llamaron a mi mamá, es algo que siempre recuerdo del lugar", "Yo amaba ir a la granjita", "Gracias Metro me diste una infancia muy bonita", fueron algunos de los comentarios que recibió.