Capilla y viviendas en riesgo por fenómeno El Niño: vecinos de asentamiento humano denuncian falta de obras en el río Rímac

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La preocupación crece en Lurigancho-Chosica ante el riesgo que enfrentan una capilla y varias viviendas por los posibles efectos del fenómeno El Niño. Vecinos del asentamiento humano California Baja advierten sobre la falta de obras de prevención en las riberas del río Rímac y temen que las lluvias incrementen el peligro en la zona.

Las autoridades advirtieron que entre fines de octubre y noviembre aumentarían las lluvias y el caudal del río, poniendo en riesgo viviendas que quedaron inundadas y devastadas en 2023, cuando varias familias lo perdieron todo.

Vecina alertan falta de protección ante crecida del río

La vecina Silvia Montero Valverde denunció la falta de acciones de las autoridades para proteger a las familias que viven cerca del río. Además, advirtió que una capilla está en riesgo, que el puente presenta deficiencias y que la maquinaria retiró las piedras que utilizaban como barrera de protección.

"Han venido, pero no se han comprometido en hacerlo. La preocupación de nosotros es que si aumenta el rio estamos en peligro. Tenemos una capilla, y se lo puede llevar el rio. Hemos hecho un murito con nuestros recursos. El puente tambien se ha malogrado. Pedimos a las autoridades que nos ayuden a reforzar, a traer rocas o algo. Vino la maquina de gente que tiene plata y nos malograron todas las rocas amontonadas, no nos hacen caso", afirmó.

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Piden terrenos o viviendas para dejar la zona

Asimismo, respondió a las declaraciones de Keiko Fujimori, quien planteó reubicar a las personas que viven cerca de las riberas de los ríos para prevenir tragedias. Al respecto, señaló que las familias no tienen a dónde ir y pidió que las autoridades les brinden facilidades.

"¿Dónde podemos ir? ¿Dónde nos vamos a reubicar?, con nuestra pobresa hicimos nuestra casita. Que la señora Keiko nos de un terreno o una casa hecha, ahí si nos vamos. Pero, si nos dice que tenemos que salir, ¿a donde vamos?, tenemos hijos y nietos", agregó.

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La alarma aumenta en Lurigancho-Chosica por la amenaza que representan los posibles efectos del fenómeno El Niño para una capilla y diversas viviendas. Residentes del asentamiento humano California Baja alertan sobre la ausencia de trabajos preventivos en las riberas del río Rímac y expresan su temor ante un posible aumento de las lluvias.