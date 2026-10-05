Cajamarca: intensas lluvias y granizada sorprende a ciudadanos y provocan inundaciones en vías

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una intensa jornada de precipitaciones pluviales acompañadas de granizo sorprendió esta tarde a los residentes de la ciudad de Cajamarca, provocando anegamientos severos en diversos sectores urbanos. Las fuertes descargas de agua y hielo colapsaron el sistema de alcantarillado, lo que generó la saturación de varios buzones de desagüe y el rápido empozamiento en calles y avenidas principales.

Colapso del sistema de alcantarillado y vías anegadas en la ciudad

La precipitación anegó en pocos minutos importantes arterias viales de la capital cajamarquina, dificultando el desplazamiento de todo tipo de vehículos. La acumulación de agua de lluvia sumada al hielo obstruyó las rejillas de drenaje, impidiendo el discurrir fluido del caudal e incrementando el nivel del agua en las calzadas.

Decenas de conductores se vieron obligados a reducir la velocidad o detener la marcha debido a la escasa visibilidad y al riesgo de quedar varados en los puntos críticos de inundación. Asimismo, los peatones tuvieron serias dificultades para cruzar los jirones céntricos, donde el agua llegó a cubrir veredas e ingresar a las entradas de locales comerciales y viviendas.

Vecinos de diversos barrios reportaron que la fuerza de la corriente arrastró desechos acumulados en la vía pública, empeorando el taponamiento de las redes de desagüe. Esta situación generó malestar entre los ciudadanos, quienes exigieron la intervención urgente de las cuadrillas de emergencia para limpiar los colectores y evitar daños mayores en las infraestructuras.

Impacto de las precipitaciones e intervenciones de emergencia

El temporal no solo causó estragos en el tránsito diario, sino que también afectó el normal desarrollo de las actividades comerciales en los mercados y ferias locales. Varios comerciantes debieron recoger apresuradamente sus productos y proteger sus puestos para evitar que el granizo dañaran su mercadería.

Las autoridades de Gestión del Riesgo de Desastres iniciaron las evaluaciones preliminares para determinar la magnitud de las afectaciones en los sectores más vulnerables de la provincia. Equipos de respuesta rápida se desplegaron en los puntos más críticos para brindar apoyo en el desahogo de las vías inundadas y monitorear el comportamiento de las quebradas cercanas.

Por su parte, los organismos meteorológicos advirtieron que estas condiciones atípicas responden al comportamiento estacional e instaron a la población a tomar las precauciones del caso. Se recomendó a los vecinos mantener limpios los techos y canaletas de sus viviendas para prevenir filtraciones durante las próximas horas.

En ese sentido, Cajamarca enfrenta los estragos de intensas lluvias y una severa granizada que sorprenden a los ciudadanos y provocan inundaciones en vías, por lo que las autoridades locales se mantienen en alerta frente a la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región durante las próximas horas.