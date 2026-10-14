Senamhi alerta por intensas lluvias en la selva entre el 15 y el 17 de octubre: conoce las regiones afectadas

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Senamhi emitió el aviso meteorológico n.° 415 para alertar sobre las condiciones climáticas que se presentarán en distintas zonas de la Amazonía peruana durante tres días consecutivos.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones estarán relacionadas con el décimo segundo friaje del año y podrían generar condiciones adversas para las actividades cotidianas de la población.

Lluvias afectarán a varias regiones de la selva

El aviso contempla zonas de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. La distribución de las áreas bajo vigilancia varía según el día, por lo que es importante que los ciudadanos revisen los reportes meteorológicos correspondientes a sus localidades.

La entidad precisó que las lluvias no llegarán solas, pues estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones pueden incrementar los riesgos durante las tormentas, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre, transitan por caminos expuestos o viven en zonas vulnerables a las precipitaciones.

Ante este panorama, se recomienda seguir la información oficial y evitar exponerse innecesariamente durante las tormentas. Asimismo, las autoridades locales y la ciudadanía deben mantenerse atentas a las actualizaciones que permitan identificar las áreas con mayores probabilidades de verse afectadas.

🌧️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 15 al 17 de octubre, se presentarán lluvias en la selva, relacionadas al décimo segundo friaje del año. ✅ Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/m8JpudvMuZ https://t.co/yR1s7Mz3Kv October 13, 2026

¿Cómo prepararse ante las lluvias y el friaje?

A través de sus recomendaciones para la población, el Senamhi también difundió un mensaje de prevención bajo la campaña #PreparadosAnteLluviasIntensas. Entre las principales medidas se encuentra preparar una mochila de emergencia con artículos esenciales para responder ante una eventual evacuación.

Este equipaje debe organizarse con anticipación y contener agua, alimentos no perecibles, una linterna, una radio portátil, un botiquín de primeros auxilios, documentos importantes protegidos y otros elementos necesarios para atender las necesidades básicas de los integrantes del hogar.

Otra recomendación es coordinar con los vecinos y reconocer previamente las rutas de evacuación, así como identificar los lugares seguros a los que se pueda acudir si las condiciones meteorológicas representan un peligro. Estas acciones pueden resultar especialmente importantes en comunidades expuestas a inundaciones, deslizamientos u otras emergencias asociadas a las lluvias.

También se aconseja evitar refugiarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas y mantenerse alejado de estructuras vulnerables o espacios que puedan inundarse. Si las autoridades locales emiten indicaciones de evacuación, la población debe seguirlas oportunamente.

El aviso del Senamhi para el periodo del 15 al 17 de octubre busca advertir sobre las lluvias previstas en la selva y promover medidas preventivas frente a las descargas eléctricas y los fuertes vientos.

La población de las regiones comprendidas en el reporte debe mantenerse informada, preparar sus suministros de emergencia y adoptar medidas de seguridad para reducir los riesgos durante el paso del friaje.