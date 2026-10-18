Cardenal Carlos Castillo: "Agradecemos al Señor por el milagro de la curación del santo padre León XIV"

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la santa misa ofrecida este domingo 18 de octubre por el inicio del segundo recorrido de la sagrada imagen del Señor de los Milagros, el cardenal Carlos Castillo aprovechó el acto litúrgico para agradecer al "Cristo Morado" por la recuperación del papa León XIV, recientemente diagnosticado con cáncer pulmonar.

Como se recuerda, tras permanecer cuatro días en el hospital Gemelli, el santo padre recibió el alta médica hace 24 horas, lo que le permitió esta mañana celebrar el ángelus en la Plaza San Pedro, en medio de la emoción de los miles de fieles de diferentes partes del mundo que se congregaron en el Vaticano.

Agradece y encomienda sanación del sumo pontífice al "Cristo Morado"

En el inicio del tradicional recorrido que empezó desde el santuario de Las Nazarenas, el monseñor Carlos Castillo expresó su gratitud por la pronta sanación del sumo pontífice, así como lo han hecho los devotos frente a la venerada imagen.

"Agradecemos al Señor por el milagro de la curación del santo padre León XIV. Nuestra iglesia rápidamente ha actuado para que la salud del santo padre esté sana, frondosa, llena de vida, esperanza y pronto pueda visitarnos", exclamó.

En ese sentido, dedicó la misa por su restablecimiento, esperando que esté en territorio peruano en los próximos días o "en su propia patria", tal como lo señaló el propio sarcerdote de la Iglesia católica.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el marco del segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, preside una misa de campaña en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas.Durante la celebración religiosa, expresó su agradecimiento por la recuperación del papa León XIV. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 18, 2026

Si bien es cierto que el cirujano Stefano Margaritora, quien operara exitosamente a León XIV, señaló que no existe impedimento alguno que prohíba el viaje del santo padre al Perú, Argentina y Uruguay, su presencia todavía programada en nuestro país del 11 al 16 de noviembre, sigue generando una enorme expectativa en los ciudadanos presentes.

Recorrido que tendrá la sagrada imagen del Señor de los Milagros para este domingo 18 de octubre

La Hermandad del Señor de los Milagros anunció a mediados de septiembre pasado que, la sagrada imagen realizará cuatro recorridos en Lima en octubre y uno en noviembre para este 2026. En ese sentido, para el segundo recorrido del año, la procesión irá por el Centro Histórico hasta la Iglesia del Carmen.

A continuación, te mencionamos por dónde será el camino que reúne fe, esperanza, tradición y gastronomía.

El camino será por la Av. Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión. Después entrará a la Plaza Mayor de Lima para recibir un homenaje de la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Luego, continuará por los jirones Carabaya, Ucayali, la Av. Abancay, el jirón Junín, donde el Congreso de la República tendrá una ceremonia. Por último, irá por los jirones Junín, Huanta, Áncash y Maynas y Junín, en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Recorrido Procesional del Señor de los Milagros de Nazarenas — domingo 18 de octubre Recorrido por el Centro Histórico hasta la Iglesia del Carmen. Rogamos a nuestro Señor de los Milagros y a nuestra Santísima Virgen de la Nube, que bendigan esta jornada de fe. #HSMNazarenas https://t.co/cHNgOkFqxJ — Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas (@HSMNazarenas) September 19, 2026

Cabe precisar que, respecto al transporte público, los desvíos y cierres viales se ejecutarán según el avance de la procesión y las disposiciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).