Cirujano del papa León señala que no hay motivos clínicos para que el sumo pontífice no realice viaje a Sudamérica

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El cirujano Stefano Margaritora, quien operó el pasado 13 de octubre al papa León XIV por un nódulo en un pulmón, señaló que no hay motivos clínicos para que el sumo pontífice no realice su viaje a Sudamérica y que su recuperación requiere de unas dos semanas.

Margaritora, brindó detalles sobre el estado de salud del pontífice en una entrevista con Vatican News. Según explicó, los resultados clínicos eran satisfactorios y la recuperación del pulmón intervenido seguía los plazos habituales.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje ", afirmó el especialista al referirse a la próxima gira del papa por Sudamérica. No obstante, su evaluación médica no equivale a una confirmación definitiva de que el itinerario se mantendrá sin cambios.

¿Cómo evoluciona el papa León XIV tras la operación?

Margaritora explicó que el pontífice presentaba condiciones clínicas favorables al momento de recibir el alta. Sus análisis sanguíneos eran normales, la función cardíaca se encontraba en orden y la reexpansión pulmonar avanzaba conforme a lo previsto después de la intervención.

El cirujano también detalló que la operación consistió en extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba el tumor maligno. Aunque reconoció la importancia del procedimiento, señaló que se trató de una intervención habitual para casos similares.

"En realidad, la intervención del Santo Padre fue una operación rutinaria ", sostuvo el médico, quien además destacó la disposición del pontífice para cumplir las indicaciones del equipo sanitario durante su recuperación.

¿El pontífice llegará a tiempo para viajar a Sudamérica?

Respecto al periodo de convalecencia, el especialista calculó que una persona suele necesitar aproximadamente dos semanas para alcanzar una recuperación física completa después de una operación de estas características. Como ya había transcurrido casi una semana desde la cirugía, estimó que León XIV podría recuperarse plenamente en unos diez días adicionales.

La gira apostólica está prevista del 6 al 17 de noviembre e incluye desplazamientos en avión, por lo que la evolución del pontífice será relevante para determinar si puede afrontar las exigencias del recorrido.

Margaritora también destacó el comportamiento del papa durante su hospitalización y lo calificó como un "paciente ideal", debido a que siguió las recomendaciones médicas y participó activamente en su rehabilitación.

El alta médica y la evolución favorable de León XIV representan señales positivas para su recuperación. Sin embargo, aunque su cirujano considera viable la visita a Sudamérica desde el punto de vista clínico, la realización del viaje dependerá de cómo avance su estado de salud durante las próximas semanas.