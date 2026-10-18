Señor de los Milagros 2026: conoce AQUÍ el recorrido que tendrá en Lima, HOY, domingo 18 de octubre

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las 6:00 a. m. de hoy, domingo 18 de octubre, la sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre por segunda vez las principales calles del Centro de Lima. Tal como ocurre en cada año, miles de fieles pernoctaron en los exteriores del santuario de Las Nazarenas para ofrecerle sus plegarias al "Cristo Moreno".

El tradicional recorrido coincide con la operación a la que fue sometido esta semana el papa León XIV y su posterior diagnóstico de cáncer pulmonar. Si bien es cierto que, tras recibir el alta médica, hoy celebró el ángelus en la Plaza San Pedro, los devotos han encomendado su recuperación total a la venerada imagen.

Recorrido que tendrá la sagrada imagen del Señor de los Milagros para este domingo 18 de octubre

La Hermandad del Señor de los Milagros anunció a mediados de septiembre pasado que, la sagrada imagen realizará cuatro recorridos en Lima en octubre y uno en noviembre para este 2026. Como se recuerda, el primer encuentro se realizó el último sábado 3 de octubre, donde el trayecto fue por la Av. Tacna y los jirones Emancipación, Chancay y Conde de Superunda.

Para el segundo recorrido del año, la procesión irá por el Centro Histórico hasta la Iglesia del Carmen. En ese sentido, te mencionamos por dónde será el camino que reúne fe, esperanza, tradición y gastronomía.

El camino será por la Av. Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión. Después entrará a la Plaza Mayor de Lima para recibir un homenaje de la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Luego, continuará por los jirones Carabaya, Ucayali, la Av. Abancay, el jirón Junín, donde el Congreso de la República tendrá una ceremonia. Por último, irá por los jirones Junín, Huanta, Áncash y Maynas y Junín, en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Recorrido Procesional del Señor de los Milagros de Nazarenas — domingo 18 de octubre Recorrido por el Centro Histórico hasta la Iglesia del Carmen. Rogamos a nuestro Señor de los Milagros y a nuestra Santísima Virgen de la Nube, que bendigan esta jornada de fe. #HSMNazarenas https://t.co/cHNgOkFqxJ Lee también Papa León XIV agradece las oraciones en su primer Ángelus tras operación en el pulmón September 19, 2026

Sigue las recomendaciones del INDECI durante tu estadía en la procesión

Como parte del segundo recorrido de la sagrada imagen del Señor de los Milagros para este domingo 18 de octubre, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones para salvaguardar su seguridad y la de sus seres queridos.

En ese sentido, la entidad ha presentado tres recomendaciones a los fieles durante su presencia en la procesión, señalando que es importante actuar con "responsabilidad y mantener la calma" en este clase de eventos masivos de gran concurrencia.

Evita los tumultos: Para reducir el riesgo de incidentes, procura no ingresar en las zonas más concurridas. Presta especial atención a las personas vulnerables y bríndales apoyo en todo momento para garantizar su seguridad. Identificación de personas vulnerables: Niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad deben portar algún tipo de identificación con datos de contacto. Asimismo, acuerda con ellos un punto de encuentro en caso de extravío. Mantén la calma ante una emergencia: En caso de presentarse una situación de riesgo, conserva la calma y evacúa de manera ordenada. Evita correr, empujar o gritar, y aléjate de las zonas con aglomeraciones.

Miles de peruanos y también ciudadanos de diferentes partes del mundo se reúnen en fe ante la principal manifestación de religiosidad popular que tiene el Perú.