Caso Awajún: ¡Indignante! Amenazan a maestra que denunció más de 500 casos de abusos sexual en Amazonas

La maestra y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc Tena, denunció en señal abierta que viene recibiendo amenazas para que se retracte por haber revelado más de 500 denuncias por abuso sexual contra niñas en la provincia Condorcanqui, en Amazonas.

La docente Rosemary Pioc Tena expresó que después de haber hecho público el medio millar de casos de abuso sexual contra niñas escolares awajún, ocurridos entre 2010 e inicios de 2024, ha recibido llamadas en tono amenazante que le piden su retracción.

"He recibido llamadas para que me retracte, ¿por qué estoy haciendo estas denuncias? Jamás me voy a retractar", expresó en entrevista con ATV.