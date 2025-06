Filtran video de Xiomy y Chechito en comprometedora situación y alertan a Jefferson Farfán: "Apaga la luz"

Mientras Chechito anda en medio de acusaciones de "doble cachete" con dos modelos venezolanas, han aparecido unas fotos y videos de él y Xiomy Kanashiro muy acaramelados. Todo esto ha desatado una ola de comentarios y ha puesto en alerta a todos los seguidores de Jefferson Farfán.

No es la primera vez que Xiomy Kanashiro está en boca de todos. Ya la habíamos visto en el centro de la polémica por los arrumacos con Luigui Carbajal, su compañero de La casa de la comedia.

Pero ahora, la cosa se puso más caliente. La cuenta de Facebook 'Distinguida Dama' soltó unas imágenes que son dinamita pura: un fragmento de lo que sería un video más largo donde aparecen Xiomy Kanashiro, la pareja de Jefferson Farfán, el cantante Chechito y un tercer hombre misterioso.

En las fotos, la bailarina se luce muy cariñosa y bastante cercana a Chechito. Pero, ¡ojo!, antes de que empiecen las especulaciones, es importante aclarar el panorama.

Lo que a primera vista parece un ampay de aquellos, es en realidad parte de un videoclip. Sí, Xiomy Kanashiro ha trabajado como actriz en el nuevo proyecto audiovisual de Chechito para su canción "Chica mala".

A pesar de la explicación, estas imágenes fueron suficientes para que los seguidores del exfutbolista se pusieran en modo "alerta" y no dudaran en mandarle mensajes a la 'Foquita' Farfán.

"Apaga la luz mamá Charo", "Mamá Charo no veas", "Ahora sí pide luz", fueron algunos de los comentarios más repetidos en la publicación.

En una reciente conversación en redes sociales, la bailarina salió a reafirmar su compromiso con Jefferson Farfán, asegurando que su relación está pasando por un momento espectacular.

Xiomy Kanashiro, que confesó estar viviendo su primer amor, describió esta etapa como "muy bonita", destacando los detallazos románticos que ha recibido, como salidas al cine y cenas con la 'Foquita'.

"Es la primera vez que me he enamorado. Me siento segura y él es protector", expresó, añadiendo que hasta su madre le ha comentado lo bien que la ve.